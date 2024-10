Al Teatro Cilea si celebrano i talenti reggini con il Coni Sport Awards. Lanucara: ‘Bisogna incentivare l’attività agonistica’

Tutto pronto per il Coni Sport Awards, la kermesse sportiva, organizzata dal Comitato Regionale Coni e dal Coni Point di Reggio Calabria in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

L’evento, fortemente voluto dal Presidente del CONI Regionale Maurizio Condipodero, sarà ospitato al Teatro Comunale Francesco Cilea, palcoscenico delle migliori iniziative reggine.

L’appuntamento per gli appassionati di sport e non, è per giovedì 14 dicembre alle ore 18:30 per celebrare gli sportivi reggini che durante l’anno 2016/2017 si sono contraddistinti da tutti gli altri.

Sono veramente tanti gli atleti che hanno conquistato nelle varie discipline le posizioni ambite del podio e che verranno premiati per aver portato in alto il nome della città di Reggio Calabria nelle diverse discipline sportive.

Giusti riconoscimenti saranno tributati anche a tutti gli atleti reggini che hanno partecipato alle competizioni nazionali.

Il Gala dello Sport, che per la prima volta verrà celebrato a Reggio Calabria, conterà la presenza di ventiquattro federazioni sportive nazionali , insieme agli atleti che si cimenteranno non solo nelle loro specialità, ma anche in altre attività.

Lo sport che diventa spettacolo, il Coni Sport Awards nasce dall’esigenza di incentivare l’attività agonistica in un territorio in cui le nuove generazioni devono confrontarsi con la quotidianità di un territorio difficile raggiungendo e realizzando i propri sogni.

Un messaggio molto forte, quello dell’evento sportivo che chiuderà questo 2017, che serve per diffondere il sapere e i valori dello sport al meglio ed è per questo che si è scelta una location così prestigiosa come il Teatro Francesco Cilea.

Un compito non facile da portare a termine, di cui il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero e il delegato Coni Point Marisa Lanucara si fanno carico. “Tanta soddisfazione per l’organizzazione di questo evento in cui a far da padrone sarà il talento dei reggini”.

Invitate all’evento anche le autorità civili, religiose e militari. Perché pur trattandosi principalmente di sport, l’obiettivo è quello di unire la comunità reggina.

Presenta la serata Alessandra Giulivo insieme a Francesco Cotroneo, Direttore di palco Marco Rizzi.

Ad inaugurare la serata un ospite d’eccezione, il tenore Stefano Tanzillo.