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A Cosenza ‘Innamorati della Politica’

Sport, sociale e impresa al centro della quarta edizione di Innamorati della Politica, il 14 febbraio a Cosenza con Rievoluzione Calabria

12 Febbraio 2016 - 11:09 | di Vincenzo Comi

Totò Antonio La Trippa, immagine per Innamorati della Politica a Cosenza

L’associazione Rievoluzione Calabria rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la manifestazione “Innamorati della Politica”, che si terrà domenica 14 febbraio alle 17:30 presso il Teatro dell’Acquario di Cosenza.

Non è un caso infatti che la manifestazione si celebri nel giorno di San Valentino, un vero attestato d’amore nei confronti della Politica che si rinnova di anno in anno.

Tre temi: sport, sociale e impresa

Giunta ormai alla quarta edizione, i ragazzi di ReC assicurano grandi novità, con un format fresco e un parter di ospiti variegato. Saranno tre i temi da trattare: sport, sociale e impresa. Per ogni area tematica si alterneranno gli invitati, portando in scena le proprie esperienze personali. Sarà poi compito della politica sintetizzare e stimolare il dibattito con idee e soluzioni strategiche per accrescere ciò che già c’è di buono nella nostra terra e correggere gli errori della cattiva amministrazione.

Parteciperanno ad ‘Innamorati della Politica’: Antonio Braico, co-ideatore “ClemenTime”; Sergio Mazzuca, presidente dell’Unione orafi Calabria; Erica Ricchini e Antonino De Lorenzo, imprenditori del settore turistico; Antonio Lavitola, campione italiano di pugilato; Riccardo D’Andrea, pugile della nazionale italiana e in corsa per le Olimpiadi di Rio2016; Francesca Stancati, delegata del Coni Cosenza; Stefano Muraca, presidente dell’Associazione nemo; Aicha Razaq, giovane laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

La tavola rotonda con i rappresentanti della politica

Non potranno però mancare rappresentanti della politica regionale e nazionale che dibatteranno con i giovani di ReC sul loro percorso di militanza e sull’idea di politica a tutto tondo. Intorno alla tavola rotonda sederanno Fausto Orsomarso, consigliere regionale della Calabria; Luciano Vigna, già vicesindaco di Cosenza e Mario Occhiuto, già sindaco di Cosenza. RIeVOLUZIONE CALABRIA si pone come obiettivo quello di contagiare, attraverso il racconto di esperienze positive, la gente e allontanarla dall’immaginario comune  che la politica è corruzione e malaffare.

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Fausto OrsomarsoCosenza Politica
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