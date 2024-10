Al Teatro Francesco Cilea la commedia musicale ‘Aggiungi un posto a tavola’

Entra nel vivo con i grandi musical la stagione de “Le maschere e i volti” organizzata dalla Polis Cultura presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria. Il prossimo 19 e 20 febbraio andrà in scena la commedia musicale di Garineri e Giovannini, scritta con Jaja Fiasti, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest ed accompagnata dalle musiche di Armando Trovajoli.

Principali attori saranno Gianluca Guidi, Emy Bergamo, Marco Simeoli, Piero Di Blasio, Camilla Nigro, Francesca Nunzi, mentre la voce fuori campo è di Enzo Garinei.

La storia narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che riceve un giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale. Il giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce nella sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini del paese, ma che si innamorerà di Toto e accetterà di sposarlo.

Giunto il momento di salire sull’arca, un cardinale inviato da Roma convince la gente del paese a non seguire Don Silvestro, accusandolo di pazzia, cosicché sull’arca, sotto il diluvio, si ritrovano solo lui e Clementina, la giovane figlia del sindaco da sempre perdutamente innamorata di lui. Il giovane curato decide però di non abbandonare il suo paese e i suoi amici e Dio, vedendo fallire il suo progetto, fa smettere il diluvio. Per Brindare al lieto fine Don Silvestro aggiunge un posto a tavola per… Lui!

Ad accompagnare il tutto un corpo di ballo composto da 20 ballerini e grandi scenografie che si compone direttamente dal vivo come nel caso della grande Arca.

Teatro Francesco Cilea

19-20 febbraio ore 21.00

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

commedia musicale di Garinei e Giovannini scritta con Jaja Fiastri

musiche di Armando Trovajoli

coreografie Gino Landi,

direzione musicale Maurizio Abeni

regia originale Pietro Garinei e Sandro Giovannini

ripresa teatrale Gianluca Guidi