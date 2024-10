Al Teatro Primo di Villa S.G. ‘Pornografia d’attore’

Al Teatro Primo di Villa San Giovanni ‘Pornografia d’attore’, atto unico di Fabrizio Paladin, con le voci di Filippo Fossa e Emanuela Cannella.

Fabrizio Paladin nasce a Treviso nel 1975. E’ attore, drammaturgo, regista e cantautore. Laureato al DAMS di Bologna, autore del libro “Il Teatro e la Maschera” ed. L’Autore Libri, Firenze 2008. Vincitore del “Premio Omaggio a Giorgio Gaber 2004” di Termoli. Nel 2015 riceve la nomination come miglior attore al Fringe Festival di Roma con lo spettacolo Dr Jekyll e Mr Hyde.

Nel 2016 vince il primo premio di Stazioni dʼEmergenza con lo spettacolo “Hamle-tronic. Hamlet Routine in musica elettronica” al Teatro Stabile Galleria Toledo di Napoli. Ha studiato con Aldo Sassi, Claudio Morganti e con Antonio Fava con il quale ha collaborato per anni come attore (con tournée in Giappone e Hawaii) e insegnante (allo Stage Internazionale di Commedia dellʼArte e alla Scuola Internazionale dellʼAttore Comico di Reggio Emilia).

E’ regista e interprete di numerosi spettacoli (Dr Jekyll e Mr Hyde, Impresa Bellissima e Pericolosa, Omaggio a Giorgio Gaber, O Spettacolo Morto de fome e sono, pleno d’amor, A Commedia dell’Arte Solo Show, The Exhausting Affaires of Love, Hamlet Routine, etc..) in Italia, Austria, Germania, Slovenia, Lettonia Ucraina, Portogallo, Israele e Stati Uniti.

Dal 2001 insegna tecniche di movimento, improvvisazione, Commedia dell’Arte e Teatro Comico in prestigiose scuole e università in Europa (Italia, Portogallo, Spagna, Germania, Ukraina, Lettonia) e dal 2006 insegna negli Stati

Uniti (University of The Arts, UARTS Philadelphia per la quale è anche traduttore; Bates College, Bowdoin College, Brunswick Maine; Actors Movement Studio AMS, New York City. USA).