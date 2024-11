Al Teatro Primo i ‘Tre desideri’ di Ben Moor

Flip e George sono una giovane coppia prossima alle nozze. All’indomani della loro festa di fidanzamento, una misteriosa nuvola attraversa il nostro pianeta sconvolgendone le sorti: ogni essere umano avrà infatti l’opportunità di vedersi avverare i primi tre desideri che esprimerà. Sogni di glamour e fama si sostituiscono al grigiore quotidiano: “Le persone in cassa integrazione riebbero indietro il loro impiego. I ciechi cominciarono a vedere, i sordi a sentire, i balbuzienti ricevettero in dono l’eloquenza, le cose semplici divennero grandiose, le cose sbiadite luminose. La realtà ti appariva come sarebbe potuta diventare, e potevi diventare la persona che avresti sempre voluto essere”.



Acclamata al Festival di Edimburgo del 2001, Tre Desideri è una commedia dall'humour irresistibile, una delle più interessanti prove del genio umoristico e irriverente di Ben Moor. Cosa cambierà nelle vite di Flip e George al passaggio di questa strana nuvola? Cosa sceglieranno di desiderare? E i loro desideri li avvicineranno, o li spingeranno lontani l'uno dall'altra? ESTRATTI STAMPA INGLESE Un affascinante, irriverente ma inflessibile esame di una relazione in declino raccontata riducendo al minimo i giochi di parole e il sentimentalismo, e mantenendo la chiave del realismo saldamente ancorata alla fantasia. Ben Moor ha raggiunto il suo massimo!

THE GUARDIAN

Simmetria, precisione e incredibile divertimento […] EVENING NEWS

Un testo indimenticabile […] THREE WEEKS Dettagli

Sabato 21 Marzo ore 21:00 – Apertura Sala ore 20:00

Domenica 22 Marzo ore 18:15 – Apertura Sala ore 17:30

Ingresso: € 12,00 – Ridotto (under 24) € 8,00

con Elisa Benedetta Marinoni e Mauro Parrinello

regia Mauro Parrinello con la supervisione artistica di Ben Moor

traduzione e adattamento Elisa Benedetta Marinoni

scene e costumi Chiara Piccardo

luci Paolo Meglio

organizzazione e distribuzione Francesca Montanino

una produzione Pierfrancesco Pisani / OffRome / Bottega Rosenguild / Compagnia dei Demoni