Al Teatro Primo in scena ‘Volevo essere brava’

Volevo essere brava, tratto da Il corpo giusto di Eve Ensler, porta in scena in maniera cinica, provocatoria, ma sempre tagliente e profonda una riflessione sulla società di oggi e su come questa si imprima sul corpo. Helen, Bernice, Carmen, Tiffany, Dana, Carol e Nina si raccontano a Eve.

Tra bisturi, botulino e continui tentativi di dimagrire queste donne sono alla compulsiva ricerca di una bellezza esteriore che le faccia sentire “giuste” all’interno della società, la grande dittatrice di canoni estetici che contengono il pericoloso germe dell’etica. Non essere “perfette” restituisce il peccato di essere inadeguate, mai all’altezza di un’aspettativa di massa, ma soprattutto restituisce la paura del grande rifiuto, quello materno. Tra vomito, rabbia e rivendicazioni, questi sette personaggi (alcuni realmente esistiti) con le loro storie accompagnano Eve nella scoperta di un femmineo archetipico e così della sua identità come donna.

VOLEVO ESSERE BRAVA

con:Gabriella Cacia, Laura Giannone, Elvira M. Ghirlanda, Rita Lauro, Anna Musicò, Francesca Gambino, Giovanna Verdelli e Milena Bartolone

Regia: Paride Acacia

Domenica 29 Marzo ore 18:30 – Apertura sala ore 17:30

Ingresso: €10,00

Consigliata la prenotazione: 347.6973297 – 327.6169903

Info: www.teatroprimo.it