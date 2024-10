Al Teatro Primo “Un Uomo a Metà ” con Gianluca Cesale

Giuseppe lavora come rappresentante di articoli religiosi.Il padre e la madre, pensionati, passano il proprio tempo a “Manhattan” una sala bingo nella quale dilapidano la propria pensione. Il nonno, un vecchio fascista reduce delle guerre coloniali, dopo un ictus è costretto su una sedia a rotelle curato da una badante singalese.Giuseppe è fidanzato da sempre con Maria, ricca figlia del padrone del più grande negozio di articoli religiosi di Roma. Si avvicina la data del matrimonio ma Giuseppe ha un problema: è impotente Il giorno prima delle nozze si sottopone obtorto collo al rito dell’addio al celibato con gli amici. Proprio quella notte scopre in maniera rocambolesca la propria sessualità.La carica dirompente di questa rivelazione lo porta a realizzare una parte di sé nascosta che metterà in luce e rivoluzionerà il rapporto col mondo che lo circonda fino alle estreme conseguenze.

Quanto dipende dall’ambiente che lo circonda la libertà dell’individuo?Fino a che livello può essere compressa l’essenza più vera della persona?

Questi sono gli interrogativi che si pone “Un uomo a metà” che utilizza l’impotenza sessuale sia come metafora dell’impotenza più generale a vivere sia come grimaldello per svelare le mille ipocrisie della nostra società.

Lo spettacolo ha vinto E45 Napoli Fringe Festival 2015.Il testo è arrivato al secondo posto del concorso per monologhi “per voce sola” nel 2014.

Un uomo a metà è il primo spettacolo della tetralogia “mangiare, bere, dormire e fare l’amore”



​​

​Gianluca Cesale Dopo gli esordi nel cabaret tra Napoli e lo Zelig di Milano, dal 2004 al 2007 realizza diversi spettacoli teatrali per la regia di Giovanni Boncoddo tra cui: il monologo storico-drammatico Sua Maestà Siciliana (Taormina Arte 2005) e Babele (Taormina Arte 2007) di Dario Tomasello. Dal 2008 è attore della compagnia Scimone e Sframeli negli spettacoli La Festa, Il Cortile, La Busta, Pali, Giù, Amore. Con lo spettacolo Pali di Spiro Scimone si aggiudica il prestigioso Premio UBU nuovo testo italiano del 2009. Per la televisione partecipa ai film Il Generale Dalla Chiesa regia di Giorgio Capitani, La Vita Rubata, regia di Graziano Diana. Esordisce sul grande schermo con il film L’intrepido per la regia di Gianni Amelio, in concorso alla 70a edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. In uscita, nel 2016, il film Seconda primavera, per la regia di Francesco Calogero. È attualmente in scena anche con il monologo Mamma-Piccole tragedie minimali di Annibale Ruccello, Un uomo a metà di Giampaolo G. Rugo (vincitore del E45 Napoli Fringe Festival 2015) e Mostrocaligola per la regia di Roberto Bonaventura.

“Un uomo a metà” di Giampaolo G. Rugo

con Gianluca Cesale

regia e ideazione luci Roberto Bonaventura

Produzione Castello di Sancio Panza -Fondazione Campania dei Festival

Dettagli:

Domenica 19 marzo 2017

doppia replica ore 18:15 e ore 21:00

Biglietto Intero € 12,00 – Ridotto (under 24)€ 8,00

Consigliata la prenotazione

0965 197 11 73 – 347 697 32 97