Al TG4 si parla di Bergamotto, l’agrume nobile che cresce solo a Reggio Calabria

“Aroma inconfondibile e salutare, Re in profumeria e in cucina, ecco il Bergamotto, l’agrume nobile la cui produzione mondiale si concentra sulla costa ionica di Reggio Calabria. Un forziere di vitamina C, fa bene a cuore, fegato e colicisti, è disinfettate e digestivo. Regolarizza il colesterolo, combatte mal di gola e gengiviti”.

É cosi che viene presentato il bergamotto, il principe degli agrumi, in un servizio del tg4 andato in onda qualche tempo fa. Alla vista potrebbe apparire ai non intenditori un grande limone, ma a guardarlo attentamente, dal colore, alla forma delle foglie allo strato che lo ricopre, ogni cosa lascia presagire le qualità uniche di questo agrume.

Il bergamotto appartiene infatti alla famiglia degli agrumi, ma possiede le loro caratteristiche positive moltiplicate a dismisura.

“Virtuoso ma amarissimo”, sono queste le parole con cui viene descritto il nostro prezioso oro verde durante il servizio in onda su rete 4. Gustare il bergamotto non è infatti facile come mandar giù il limone. Il bergamotto, proprio in forza delle sue qualità, possiede un gusto molto più forte, per questo è preferibile usarlo a piccole dosi o utilizzarne l’essenza.

“Tra i modi più diffusi per consumarlo: a spicchi al posto del limone, in insalata con un buon olio extravergine e sale, in spremuta dolcificatelo con miele, succo d’arancia, acqua tonica o cola. É dissetante e digestivo“.

Una risorsa utilissima nei pomeriggi afosi della Calabria, ma anche dopo gli infiniti pranzi domenicali a cui i calabresi sono abituati. Ma le risorse che il bergamotto offre non finiscono qui.

“Una squisitezza il liquore al bergamotto e ancora il sorbetto e la marmellata, con questo agrume si può preparare un intero menù”.

Sempre più spesso sentiamo infatti di nuove ricette che prevedono l’uso del bergamotto, sia che esso vada ad insaporire la pasta, la carne o il pesce. I suoi usi sono innumerevoli e non solo per ricette salate. I calabresi infatti, i reggini in particolare, negli ultimi anni, sono diventati dei veri e propri specialisti dei dolci al bergamotto.

Dal gelato alle torte, dai pasticcini alle granite, a Reggio non ci facciamo davvero mancare nulla.

A raccontare nel dettaglio questo particolare agrume, agli italiani, è anche Susanna Messaggio, personaggio televisivo, educatrice ed attrice italiana che consiglia il bergamotto soprattutto per le tisane. L’agrume reggino viene inoltre consigliato ai telespettatori da una nutrizionista, è impossibile dimenticare infatti, che tra i molteplici usi di questo strano agrume, vi è anche quello curativo: “Il bergamotto è un ottimo antibatterico e lo consiglio soprattutto per chi soffre di herpes e per chi soffre di colesterolo alto”.

Una risorsa dai molteplici usi e anche molto richiesta. Il bergamotto, nonostante l’impegno e i tentativi di molti stranieri che hanno provato a farlo crescere altrove, continua a sbocciare solamente nella fascia costiera reggina.