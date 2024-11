Al Castello Aragonese la Mostra “Arte, Musica&Vita”

di Eva Curatola – Si inaugura mercoledi 4 maggio alle ore 18:00, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, la mostra “Arte, Musica&Vita“.

L’evento organizzato da “Coop.Soc, Turismo per tutti” in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, darà la possibilità ai visitatori, fino a domenica 22 maggio, di entrare in contatto con diverse esposizioni ed allestimenti. La mostra sarà divisa in due grandi aree principali:

L’Area Ingresso dove troveremo prima fra tutte la Mostra d’Arte Contemporanea che vedrà come suoi protagonisti artisti del territorio e non, tra cui:

– Antoninò Attinà, artista contemporaneo reggino le cui opere sono esposte nei più importanti musei del mondo;

– Mariella Costa, nata a Caulonia (RC) che predilige nella sua produzione i temi sociali, soprattutto la violenza sulle donne, le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero;

– Elisabetta Marcianò in arte Elmar, la sua materia artistica è contaminata dalla filosofia, dall’antropologia e dagli studi di psicologia che hanno segnato il suo percorso;

– Riccardo Natili, nato a Roma, la cui pittura trae ispirazione dal movimento espressionista.

Della stessa area faranno parte:

– la Mostra “tele e colori: emozioni!” con costumi artistici e dipinti di Valentina Versace;

– la Mostra “Il Castello e la Città tra l’800 ed il 900: documenti ed immagini” a cura della Soprintendenza Archivistica del Ministero dei Beni Culturali, con allestimento a cura dell’Ing. Oreste Mario Dito;

– e infine la Mostra “La Lira e la Chitarra battente“: strumenti musicali caratteristi della tradizione calabrese; a cura del Maestro Liutaio, il dr. Francesco Pignataro. Gli strumenti del Maestro Pignataro sono in giro per il mondo, molte delle sue creature, assolutamente uniche e tutte diverse le une dalle altre, sono nelle mani di molti musicisti provenienti da Germania, Svizzera, Canada, Giappone, oltre che ovviamente in tutta Italia;

Dell’Area livello intermedio – Torre Sud farà invece parte l’Allestimento Sala d’Arme ed attività medievale: allestimento della Gendarmeria a cura dell’Associazione “Militia Fretensis”. Qui i visitatori verranno accolti dai giovani vestiti in abiti d’epoca che illustreranno le varie aree allestite per l’occasione.

L’allestimento comprenderà elementi murari, mobilio, oggetti decorativi attentamente studiati per garantire al pubblico la massima interattività e un’esperienza coinvolgente. La gendarmeria prevede: mostra d’armi (in ricostruzione fedele alle originali), cella e camera del capitano. E’ previsto inoltre, per tutta la durata dell’evento, il servizio di visita guidata alla Sala d’Arme.

In occasione dell’evento “Arte Musica&Vita” sono stati organizzati anche dei tour che prevedono visite guidate su prenotazione, presso il Castello Aragonese, le Mura Greche, l’area archeologica delle Terme Romane, scavi alla chiesa di San Giorgio e per concludere tomba Ellenistica.

Inoltre tutti i sabati e le domeniche, a partire dal 7 maggio fino a chiusura dell’evento, dalle ore 19:15, il Castello si illuminerà di diverse sfumature di colori diventando un incatevole scenario che farà sognare i visitatori.