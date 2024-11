Al via da Cosenza il tour “Balneazione 2015″ di Arpacal e Regione nelle province

Partirà da Cosenza il prossimo 21 aprile, per poi proseguire nelle altre province, un ciclo di seminari che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal) ha preparato insieme al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, per illustrare ai sindaci dei comuni costieri calabresi, alle province e alle altre autorità competenti in materia, i dati della balneazione 2015, elaborati sulla base della campagna di monitoraggio svolta nel 2014.

La finalità di questo ciclo di seminari è quella di dare ogni opportuna informazione ai sindaci calabresi, prima che la stagione estiva abbia inizio, conoscendo nel dettaglio i dati del monitoraggio che poi, come prevede la normativa, permettono alla Regione di individuare le aree balneabili e non balneabili delle nostre coste per la stagione turistica che sta per iniziare.

Primo appuntamento, quindi, a Cosenza nella “Sala Nova” del Palazzo della Provincia (Piazza XV Marzo – ingresso lato scala mobile) dove, a partire dalle ore 10:30, saranno illustrate le attività ed i risultati del monitoraggio svolto dall’Arpacal, focalizzando l’attenzione dei presenti sui tratti di costa provinciali.

Prenderanno parte a ciascun incontro, oltre al direttore generale dell’Arpacal, dr.ssa Sabrina Santagati, e al direttore scientifico dell’Agenzia, dr. Oscar Ielacqua, i direttori dei dipartimenti provinciali Arpacal, i referenti regionali e provinciali della campagna di balneazione, così come dirigenti e funzionari della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio.

Da lunedì 27 aprile in poi, infine, i seminari proseguiranno per le province di Vibo Valentia (27 aprile), Catanzaro (28 aprile), Reggio Calabria (29 aprile) e Crotone (30 aprile).