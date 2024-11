“ReggioBus ArcheoTour”: Alla Scoperta dei Siti Archeologici di Reggio Calabria

Dal 2 agosto, vivi Reggio Calabria come mai prima con 'ReggioBus ArcheoTour'. Un servizio esclusivo per esplorare i siti archeologici e i tesori nascosti

Al via da domani (2 agosto) “ReggioBus ArcheoTour”, il servizio che consente a turisti e non di fare un “tour” tra le vie del centro storico di Reggio Calabria col quale sarà anche possibile accedere ai siti archeologici della città. Quest’anno l’ATAM, gestore del servizio, sarà affiancata dall’associazione no profit SosBeniCulturali e garantirà quattro corse settimanali che partiranno da piazza Indipendenza e faranno le seguenti fermate: Arena “Ciccio Franco”, Mura Greche, Piazza Duomo, Piazza Castello, Piazza Italia, Odeon e Piazza De Nava.

Orari e Costi

Orari di partenza “ReggioBus ArcheoTour” da P.zza Indipendenza: Mar/Giov/Sab/Dom ore 19.30. Costo del biglietto: € 5.00 (solo il CityTour, con guida e cuffiette monouso per audio guida) senza usufruire della guida e dell’accesso ai siti) € 5.00 + € 3.00 (costo del CityTour + guida e accesso ai siti).

**rimangono invariati gli altri orari del “City Bus”