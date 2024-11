Al via il girone di ritorno del campionato nazionale di calcio a 5 femminile. La Pro Reggina ospita il Molfetta.

di Nicolino D’Ascoli – Al via il girone di ritorno del campionato nazionale di calcio a 5 femminile. La Pro Reggina ’97 riparte dal Pala Botteghelle dove domenica affronterà alle ore 15:00 il Molfetta. Le ragazze dopo l’ottimo girone di andata disputato hanno già ripreso la preparazione, con la consueta concentrazione e determinazione, in vista della prossima gara.Giunti a metà campionato è l’ora di tirare le prime somme, il tecnico delle reggine, Enzo Tramontana, evidenzia così il percorso positivo effettuato fino ad oggi dalla sua squadra confermando la bontà del progetto sportivo e la determinazione nel raggiungere risultati importanti :“Il lavoro costante e minuzioso ci ha consentito di ottenere buoni risultati. Le nostre aspettative sono state ampiamente rispettate. Sapevamo di dover affrontare squadre più forti e attrezzate sotto il profilo tecnico – continua Tramontana – ma l’impegno e la determinazione con cui abbiamo giocato ogni singola partita, ha permesso di competere alla pari con tutte e toglierci alcune soddisfazioni. Abbiamo avviato in accordo con la società un progetto di costruzione e valorizzazione dei singoli e del gruppo che nel tempo porterà a raggiungere altri obiettivi. Sono soddisfatto. Le ragazze sono eccezionali. Si allenano con grande entusiasmo e c’è grande affiatamento. Abbiamo voglia di crescere e migliorare, per dimostrare tutto il nostro valore”. Sulla composizione del campionato, il tecnico amaranto ha aggiunto:“Occorre dividere in tre fasce il girone. Ci sono alcune squadre che hanno investito molto e hanno nel proprio organico giocatrici di livello e di qualità, possono ambire a posizioni di vertice, altre che hanno una squadra equilibrata ed altre infine che non sono riuscite ad attrezzarsi in maniera adeguata alle esigenze del campionato”. E’ fondamentale ricordare che la Pro Reggina ’97 non è soltanto una squadra di calcio a 5 femminile, bensì la società amaranto dispone di un settore giovanile di tutto rispetto, composto dalle seguenti categorie : Primi calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi.Inoltre figurano anche due squadre: Juniores maschile di calcio a 5 e serie D maschile di calcio a 5. Gli allenamenti del settore giovanile, che conta circa 130 atleti, si svolgono presso i campi “Aster” di Gallico, in un’ottica di programmazione, di incentivazione della pratica sportiva, di aggregazione sociale e di valorizzazione sportiva ed umana :“E’ una realtà importante – ha spiegato mister Tramontana. Ogni giorno lavoriamo con i ragazzi con grande entusiasmo e partecipazione. Abbiamo diverse categorie, al momento tutte maschili e due squadre impegnate nella preparazione delle singole partite. Il nostro obiettivo è di farli crescere sotto il profilo umano e professionale”.