Al via il Mediterranean Welness all’Arena dello Stretto

Da oggi e fino al 6 settembre 2015, si svolgerà presso l’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria, la “Mediterranean Wellness“- Medieval World Edition, patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Reggio Calabria. Questa nuova edizione sarà realizzata anche grazie al contributo del Dipartimento Turismo e Beni Culturali – Istruzione e Cultura della Regione Calabria.

Le novità del fitness e dello stare in forma tornano in scena nella nostra Città.

L’evento, che quest’anno giunge alla sua quarta edizione è promosso dalla Cooperativa Sociale “TxT” Turismo per Tutti, Ente organizzatore di altre importanti manifestazioni a carattere culturale e sociale che hanno l’obiettivo di promuovere il territorio calabrese per rafforzarne l’immagine e per incentivare i flussi turistici.

Un appuntamento originale e travolgente che quest’anno si veste di storia e cultura attraverso la partecipazione della Scuola d’Arme “ IL FIORE DEI LIBERI“, sezione Messina e la società d’Arme “MILITIA FRETENSIS” che ci riporteranno nel passato con esilaranti rievocazioni storiche di duelli e combattimenti con armature in stile medievale, del periodo storico bizantino, normanno e tante altre attività legate alla storia che si svolgeranno dentro due piccoli accampamenti allestiti all’interno della location.

L’area “Expo” sarà costituita da numerosi stand con aziende del comparto del benessere psicofisico, della medicina estetica e della cura naturale del corpo che oltre ad esporre prodotti ed esclusive novità del momento, offriranno consulenze e suggerimenti sui temi dell’alimentazione naturale e trattamenti di dimagrimento.

L’area “Fitness“, sarà arricchita di nuovi programmi di fitness proposti da importanti Presenters locale e nazionali che si esibiranno assieme alle loro masterclass, alternandosi quotidianamente su due palchi e intrattenendo attivamente il pubblico dei visitatori. Si svolgeranno inoltre corsi di formazione e di aggiornamenti a cura dell’Ente di promozione sportiva ASC ( Attività Sportive Confederate ) che presenterà un’importante progetto “SPORT E MOVIMENTO PER I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA“, rivolto agli over 60. Televisione ufficiale dell’evento è ReggioTV presente con una sala televisiva in loco ed ancora Radio Touring 104 e RC International, radio ufficiali e Mangiatorella , fornitore ufficiale dell’evento. Infine, ma non in ordine d’importanza , si esibiranno le migliori scuole di danza con esibizioni di danza di vario genere ( hip hop, latino americana, moderna, caraibica ecc.), il Gruppo di animazione “Happy Time “allieterà le serate con divertenti sketch e tanta animazione per grandi e piccini.

La Turismo per Tutti è la prima cooperativa del Sistema ACU (Azione Cristiana Umanitaria) fondata nel 2001 dal grande missionario cristiano Gilberto Perri che ha saputo creare nel nostro difficile e martoriato territorio un sistema cristiano sociale capace di dare aiuto a migliaia di bisognosi divenendo un modello di riferimento della solidarietà nazionale.

Partner Ufficiale dell’iniziativa, è l’Associazione di Volontariato e Protezione Civile Nazionale “Istituto per la Famiglia“, sezione “Gilberto Perri” –impegnata nella costruzione del Centro Cristiano dello Stretto che sta sorgendo a Reggio Calabria, località Catona (svincolo Campo Calabro prima rotatoria) e che ospiterà un centro di aggregazione giovanile e di protezione civile, un asilo sociale, un’incubatore d’imprese sociali , un centro di socialità e un centro di formazione cristiano. La sez. ” Gilberto Perri” dell’IPF sarà presente all’evento con uno stand presso il quale i volontari promuoveranno una raccolta fondi.

A tal fine , la Cooperativa sociale Turismo per Tutti con l’intento di sostenere il progetto dalla forte valenza sociale, devolverà parte del ricavato della Manifestazione all’Istituto per la famiglia per la costruzione del Centro.

Sarà attivo uno stand di ACU (Azione Cristiana Umanitaria) i soci delle cooperative SELA e KINES & CARDIO SERVICE e dell’Università Popolare UNIPACE, i simpatizzanti di ACU e quanti hanno conosciuto ed ammirato lo straordinario modello di un cristiano pieno di fede come Gilberto Perri, che ha avuto il coraggio di costruire il bene nella nostra città, dando la sua vita al servizio del prossimo, nel solo nome di Gesù Cristo in cui credeva.

Nei prossimi giorni saranno comunicate dal nostro ufficio stampa le tantissime ed entusiasmanti novità che renderanno ancor di più originale e travolgente questa quarta edizione della “Mediterranean Wellness- Medieval World Edition”