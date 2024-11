Al via il Motoraduno d’Eccellenza”Gambarie D’Aspromonte”

Tutto pronto per il Motoraduno di Gambarie d’Aspromonte, evento conclusivo dell’estate motociclistica. L’edizione 2015, l’undicesima decima per il noto raduno organizzato dai Reggio Bikers, andrà in scena dal 4 al 7 settembre 2014 e sarà come sempre caratterizzato da un ricco programma.

Tre giorni, tre ingredienti che rendono questo raduno motociclistico unico nel suo genere : divertimento, spensieratezza e condivisione. Insomma avrete capito che stiamo parlando di un imperdibile appuntamento per concludere in bellezza l’estate. GAMBARIE D’ASPROMONTE Raggiungibile attraverso un tragitto tutto curve che immerge gradualmente il motociclista nel cuore del Parco Nazionale dell’AspromonteGambarie, piccola località montana della provincia di Reggio Calabria, Gambarie è una stazione turistica invernale divenuta famosa per le sue piste sciistiche panoramiche (Isole Eolie e l’Etna in bella vista) complete di impianti di risalita, ma anche per la natura che la circonda. A 1.350 m s.l.m., Gambarie, dista 35 km dal centro di Reggio Calabria ed è collocata in una delle più importanti aree protette d’Italia, sia per estensione che per valore naturalistico, faunistico e paesaggistico. Centro del motoraduno è la bellissima piazza centrale (Mangeruca), ove saranno concentrate le moto dei partecipanti e anche i diversi stand di accessori, abbigliamento e moto. PROGRAMMA MOTORADUNO GAMBARIE 2015