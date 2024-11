Al via la Campagna Abbonamenti 2014-2015 della Reggina Calcio. Una squadra, 550.010 giocatori, “Reggio tifa amaranto”.

Anno zero, riparte la nostra Reggina. Una squadra, 550.010 calciatori: i reggini in campo, per difendere i nostri colori, il nostro vessillo. Un’identità da trasmettere a chi vestirà la nostra maglia, un marchio da imprimere al prossimo campionato.L’urlo di un Granillo pronto a rivivere i derby che hanno fatto la storia del nostro calcio. La domenica, insieme, per imporre l’orgoglio di essere amaranto.Uniti, non temiamo nessun avversario.La Reggina è della città, la Reggina è della provincia di Reggio Calabria.Lunedì 21 luglio, al via la campagna abbonamenti 2014/2015: una nuova avventura, nuovi traguardi da raggiungere insieme.Una maglia, una terra, un popolo: Reggina, più che una squadra.CAMPAGNA ABBONAMENTI “REGGIO TIFA AMARANTO”: INFO E PROMO Due le fasi previste per la campagna abbonamenti 2014/2015. La precedenza, come sempre, ai 3560 abbonati che potranno far valere il loro diritto di prelazione, o cambiare il proprio posto, da lunedì 21 a sabato 26 luglio.Per loro, come sempre, la Reggina ha attuato una politica particolarmente vantaggiosa che consentirà ai fedelissimi amaranto di seguire dal vivo la propria squadra del cuore ai prezzi più bassi della categoria. Un esempio? Con soli 3 euro a partita sarà possibile assistere all’intera stagione nel cuore del tifo, in Curva Sud.Si torna al calcio della domenica, sapori antichi, tradizione: la Reggina punta sulle famiglie ed a loro ha rivolto una speciale promozione che consentirà agli appartenenti di uno stesso nucleo familiare (coniugi + figli) di usufruire di tariffe speciali per condividere l’emozione amaranto. Un valore, la Reggina, al centro della cultura di questa terra.Restano valide le tariffe ridotte, inoltre, per i nati dopo il 1/1/2000 che potranno accedere al Granillo a prezzi veramente simbolici.Dal 28 luglio, poi, scaduta la prelazione, sarà aperta la vendita libera.L’appuntamento, per tutti, è a casa S.Agata, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19.REGGIO TIFA AMARANTO!