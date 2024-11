Al via la Fiera Campionaria dello Stretto a Reggio Calabria

Il professionale e competente lavoro dello staff organizzativo registra il “tutto OK” in vista dell’inaugurazione della XI^ edizione della Fiera Campionaria dello Stretto a Reggio Calabria. Lo start up è previsto per le ore 15:00 di venerdì 20 novembre e la Fiera resterà aperta fino a lunedì 30 novembre. La location è quella ormai consolidata del Parco Pentimele a Reggio Calabria. Ed anche quest’anno, interviene l’iniziativa privata senza alcun costo per la comunità, grazie all’ennesima manifestazione organizzata dallo staff di CalabriaEventi, la cittadinanza reggina – gratuitamente – può visitare gli stand allestiti al Parco Pentimele. Gli stand che ospiteranno la manifestazione dei vari settori interessati che vanno dall’Artigianato all’Industria, dall’Agricoltura al Turismo e Commercio, dal Giardinaggio agli Arredamenti ed agli immancabili Prodotti Tipici unitamente ai Regali Natilizi, sono ultimati per consentire l’esposizione dei numerosi prodotti locali e nazionali che saranno proposti per la soddisfazione del qualificato pubblico che come ogni edizione accorre numeroso per trascorrere delle sane giornata in completo relax e per scoprire e tantissime curiosità che attendono di essere scoperte . E per questa edizione, il relax è ancor più completo con la possibilità – oltre che visitare gli stand – di far divertire i propri figli o nipoti grazie alle animazioni proposte dallo staff; infatti vi saranno – tra gli altri – i personaggi della Walt Disney come Topolino, Minnie, nonché Peppa Pig, Masha orso, quindi trampolieri, in più si potranno ammirare anche simpatiche sculture di palloncini. Gli aggiornamenti e le news potranno essere seguite sul sito dell’organizzazione Calabriaeventi all’indirizzo www.calabriaeventi.it o sui principali social network tra i quali Twitter, Google, Myspace e Facebook con lo specifico Gruppo https://www.facebook.com/groups/1650769595140667/ Le manifestazioni espositive sono occasioni uniche di intrattenimento, svago e valorizzazione culturale. Il meglio del meglio per le Festività dei reggini con INGRESSO GRATUITO.