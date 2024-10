Al via la IV edizione del Palizzi International Film Festival, il programma

Si accendono le luci dei riflettori sul “Palizzi International Film Festival – Retrospettiva metropolitana”, tradizionale appuntamento dell’estate reggina giunto quest’anno alla IV edizione. Dall’8 al 12 agosto sarà il suggestivo scenario di Piazza dei Martiri ad ospitare l’attesa kermesse cinematografica organizzata dall’associazione culturale “La Fenice” di Stefano Baldrini e fortemente voluta dal sindaco di Palizzi Walter Scerbo. Il tutto con la partnership del Parco Nazionale d’Aspromonte e la direzione artistica di Giacomo Battaglia, i cui noti problemi di salute gli impediranno di essere presente in terra ionica. Sarà la sorella Angela a farne le veci, con l’auspicio di rivedere nuovamente il popolare e amatissimo artista reggino nell’edizione del 2019.

Tante le novità del Piff 2018, a cominciare dalle serate tematiche “Cinema e Sport” (8 agosto), “Cinema e Ragazzi” (9 agosto), “Cinema e Religione” (10 agosto), “Cinema, arte e enogastronomia” (11 agosto), nel corso delle quali saranno proiettati rispettivamente i film “Goal II – Vivere un sogno” di Jaume Collet-Serra, “Il grande gigante gentile” di Steven Spielberg, “Se Dio vuole” di Edoardo Falcone e “45… Good Wine” di Lucio Bastolla.

Spazio anche a giovani registi e filmmaker (12 agosto), che avranno la possibilità di esaltare il loro talento artistico attraverso un concorso cinematografico articolato in tre categorie competitive (“Social”, “Internazionale” e “Satira”) e una non competitiva (“Grande cinema”).

Tantissimi gli ospiti che sfileranno sul red carpet della cittadina ionica. Fra questi gli attori Maurizio Mattioli, Giacomo Rizzo, Pippo Franco, Gegia, Antonio Tallura, Emiliano De Martino e i registi Lucio Bastolla e Salvatore Romano. Particolarmente significativa nella serata di esordio del Festival sarà la presenza di Gigi Miseferi, che con Giacomo Battaglia lo scorso anno ha celebrato proprio durante il Piff i 30 anni di duo “Battaglia & Miseferi”.

“Clou” della manifestazione la consegna del premio “Caretta Caretta”, creato dal maestro orafo Gerardo Sacco in onore della tartaruga marina che depone le uova sulla spiaggia di Palizzi. Ad esserne insignito sarà l’attore cosentino Peppino Mazzotta, protagonista del film “Anime nere” e della fiction di Rai 1 “Il commissario Montalbano. In palinsesto anche il premio giornalistico “Gigi Malafarina” al caposervizio di “Gazzetta del Sud” Aldo Mantineo, il premio “Gogol – l’oscar del sorriso” al presidente dell’associazione culturale “Le Muse” Giuseppe Livoti, il premio “Lello Scevola” a un componente della Reggina Calcio. E proprio la squadra amaranto al completo sarà protagonista l’8 agosto con la presentazione al pubblico ionico.

Spazio anche alla cultura con l’apprezzata rubrica “Profumo di libri” curata da Angela Battaglia e Peppe Livoti, con una serie di autori che di sera in sera presenteranno le loro opere letterarie.

Nelle vesti di presentatore ci sarà l’attore comico catanese Sandro Vergato, grande amico di Giacomo Battaglia, che ha accettato con entusiasmo il ruolo propostogli. Ad affiancarlo l’attrice rumena Vasilica Gavrilas Burlacu, già nota al pubblico di Palizzi per aver presentato alcune serate della passata edizione.

Il Piff 2018 si accinge dunque a riaprire i battenti. Cinque serata da vivere tutte d’un fiato per gli appassionati di cinema e per tutti coloro che, in queste calde serate estive, vorranno godere di uno spettacolo piacevole e aggregante.

PROGRAMMA

mercoledì 8 agosto – ore 21

Serata “Cinema e Sport” con la proiezione del film “Goal II – Vivere un sogno” di Jaume Collet-Serra

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu

Consegna del premio “Lello Scevola” a un componente della Reggina Calcio Per la rubrica “Profumo di libri” Peppe Livoti presenta “Il rosa, il porpora e l’amaranto” di Filippo Ambroggio

Ospiti: l’attore cabarettista Gigi Miseferi e la squadra di calcio della Reggina

giovedì 9 agosto – ore 21

Serata “Cinema e Ragazzi” con la proiezione del film “Il grande gigante gentile” di Steven Spielberg

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu

Per la rubrica “Profumo di libri” Peppe Livoti presenta “Il fantastico mondo di Fruitore di Nonsense” di Valerio Carbone

Ospiti: l’attore Emiliano De Martino e l’attrice Gegia

venerdì 10 agosto – ore 21

Serata “Cinema e Religione” con la proiezione del film “Se Dio Vuole” di Edoardo Falcone

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu

Proiezione del cortometraggio “Superstizione fatale” di Salvatore Romano

Ospiti: gli attori Pippo Franco e Antonio Tallura e il regista Salvatore Romano

sabato 11 agosto – ore 21

Serata “Cinema, arte ed enogastronomia” con la proiezione del film “45…Good Wine” di Lucio Bastolla, preceduta

dalla presentazione del promo lungometraggio “Passpartù – Operazione doppio zero”

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu

Ospiti: gli attori Maurizio Mattioli e Giacomo Rizzo e il regista Lucio Bastolla

domenica 12 agosto – ore 21

Gran Galà del Festival con proiezione e premiazione dei cortometraggi vincitori delle categorie di concorso “Social”, “Internazionale”, “Satira” e “Grande Cinema”

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu

Consegna del premio “Caretta Caretta” all’attore Peppino Mazzotta; consegna del premio “Gigi Malafarina” al giornalista Aldo Mantineo; consegna del premio “Gogol – l’oscar del sorriso” al presidente dell’associazione culturale “Le Muse” Giuseppe Livoti

Per la rubrica “Profumo di libri” scrittori ed editori vari presenteranno le loro opere letterarie

Ospiti: l’attore Peppino Mazzotta, il giornalista Aldo Mantineo e i registi dei cortometraggi vincitori delle varie sezioni