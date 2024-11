Al via la quinta edizione del “Tropea Festival Leggere&Scrivere”.

Si apre ufficialmente la quinta edizione del Tropea Festival Leggere&Scrivere.

Sei intense giornate durante le quali poter respirare l’aria dei grandi eventi anche a Vibo Valentia. Nel corso degli anni, infatti, la manifestazione ha assunto un proprio carattere identitario facendosi apprezzare in contesti nazionali.

Riconfermate le 4 sezioni: “Una Regione per leggere”, per implementare la lettura in Calabria e “Calabria, fabbrica di cultura”, dedicata all’imprenditoria e all’editoria, alle biblioteche, ai siti e ai luoghi dove la cultura si produce, si veicola e diventa fruibile. A queste si sommano “Carta-Canta” riservata allo straordinario mondo musicale, in grado di veicolare con le note messaggi importanti e “Nutri-Menti”, percorso nel cibo e nel gusto inteso come elemento caratterizzante di un popolo.

Il Festival è andato incontro alle esigenze del grande pubblico, promuovendo presentazioni di libri per ragazzi, letture ad alta voce, laboratori, incontri con professionisti come psicologi, esperti dell’educazione, operatori sanitari, nutrizionisti. E non ha trascurato i territori dal momento che iniziative collaterali si terranno a Serra San Bruno, Soriano, Pizzo Calabro, Marina di Gioiosa Ionica, Tropea e presso la Casa circondariale di Vibo Valentia.

L’inaugurazione si terrà lunedì 3 ottobre, alle 9.30. In tale circostanza interverranno il sindaco di Vibo Valentia Elio Costa; il presidente del Sistema bibliotecario vibonese Giuseppe Condello; Antonio Viscomi, vice presidente della Giunta regionale; l’onorevole Anna Rossomando, segretario Ufficio di Presidenza alla Camera dei Deputati; l’assessore regionale Federica Roccisano e i direttori artistici del Festival Gilberto Floriani e Maria Teresa Marzano. Saranno presenti Rosanna Barbieri, Usr ambito di Vibo Valentia; Pasquale Anastasi, dirigente dipartimento 10 Regione Calabria, Romano Montroni, presidente del Centro per il libro e la lettura, Raffaele Suppa, dirigente scolastico del liceo “Morelli”, Antonio Cavallaro, per Rubbettino editore e Domenico Maduli, presidente Pubbliemme.

La fase pomeridiana si aprirà con l’approfondimento sul tema dei cambiamenti dell’informazione in Calabria. Filippo Veltri e Arcangelo Badolati, con alle spalle una lunga esperienza sul campo, discuteranno del giornalismo nel tempo dei social e del modo in cui la comunicazione condiziona la società e il territorio. Ma nel ricchissimo caleidoscopio di iniziative, tutte consultabili sul sito istituzionale www.tropeafestival.it, ci sarà spazio anche per intellettuali di caratura internazionale.