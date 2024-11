Al via la raccolta differenziata anche nella zona Nord di Reggio

Partirà anche nella zona Nord della città il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Precisamente da lunedì 27 aprile, gli abitanti delle circoscrizioni di Archi e Gallico, dovranno iniziare ad esporre i mastelli, rispettivamente entro le ore 7:00 per i cittadini della zona di Archi ed entro le ore 13:00 per Gallico.

Si avvisano i cittadini residenti nelle Circoscrizioni di Gallico e Archi che si sta provvedendo al ritiro dei bidoni carrellati della raccolta differenziata per passare al nuovo servizio di raccolta porta a porta. Chiediamo quindi la collaborazione nel lasciare esposti su strada pubblica tali bidoni, per consentire le operazioni di svuotamento e ritiro.

In vista dell’avvio del nuovo servizio di raccolta, continuano le consegne dei kit ai cittadini nella circoscrizione di Archi. Saremo presenti ancora per l’ultima settimana, dal 27 al 30 aprile, nei locali dell’ex caserma dei carabinieri presso la Sede della Circoscrizione di Archi dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 per consegnare i mastelli per poter effettuare la raccolta differenziata porta a porta.

Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle circoscrizioni interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta (Gallina, Pellaro, Ravagnese, Archi, Gallico, Catona). Precisiamo che, gli abitanti della circoscrizione di Catona potranno venire a ritirare il kit, ma saremo presenti nelle prossime settimane anche in quella zona per effettuare le consegne.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

VI ASPETTIAMO… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!