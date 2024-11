Al via la rassegna di teatro ragazzi organizzato da Spazioteatro

Il “teatro per giovani spettatori” inaugurato da SpazioTeatro nel 2011 parte con una nuova edizione sempre presso la Sala di Via S.Paolo.Una prima tranche di spettacoli aprirà i battenti sabato 18 ottobre alle 16,30 (con replica alle 18,30 e domenica alle 16,30) e si snoderà fino dicembre con 5 titoli in cartellone.Dal nuovo anno una nuova serie di appuntamenti.A dare il via alla rassegna sabato pomeriggio saranno i burattini del Teatro della Maruca con Zampalesta cane tempesta, spettacolo vincitore del Premio Otello Sarzi 2014 dedicato al Teatro Ragazzi.Seguiranno: “Fools in the Rocks – Halloween version” in occasione del prossimo Halloween; i burattini del Teatro del Sangro con “Pulginella”; “Il pifferaio di Hamelin”rivisto da SpazioTeatro; per concludere con la festa-spettacolo “Upi pian pianino”offerta dalla Compagnia Il Castello di Sancio Panza.Una nuova occasione per appassionare gli spettatori più giovani ad un teatro attentamente concepito per loro e per animare insieme sabati e domeniche un po’ differenti.Si consiglia di prenotare al 339.3223262 o di inivare una mail ainfo@spazioteatro.net.Tutte le info e il calendario della rassegna sul sito www.spazioteatro.net