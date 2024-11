Al via la VII edizione dell’Americana Gara Internazionale valevole per l’assegnazione del Trofeo “Francesco Verduci”.

È stata presentata stamattina presso il Palazzo Storico della Provincia di Reggio Calabria, la VII edizione dell’ Americana Gara Internazionale – corsa su strada ad eliminazione, valevole per l’assegnazione del Trofeo “Francesco Verduci”. La gara, organizzata dalla FIDAL Calabria, con la collaborazione del Comitato Organizzatore Locale, si disputerà domani, domenica 3 agosto 2014, a Motta San Giovanni (RC).Alla Conferenza Stampa hanno preso parte il vicepresidente della Provincia Giovanni Verduci, il presidente del Coni Calabria Mimmo Praticò, il presidente della FIDAL Calabria Ignazio Vita, il presidente del Comitato organizzatore Locale Domenico Ambrogio e ha moderato l’evento lo speaker della maratona Ludovico Nerli Ballati. Hanno partecipato l’artista Aurelia Nania che ha realizzato delle tavole con il logo del Trofeo che saranno assegnate ai primi tre classificati e Santo Nicito presidente dell’Associazione Pagliacci Clandestini.Diversi i rappresentanti della stampa e gli operatori che hanno ripreso l’evento.Dopo l’iniziale ricordo dell’attività sportiva e umana di Francesco Verduci, è stato presentato il regolamento della gara e sono stati ufficializzati i nomi degli atleti nazionali ed internazionali.Il Presidente Vita, ha ribadito la particolarità dell’ ”Americana”, una gara affascinante nella quale i podisti partiranno tutti insieme e dovranno gareggiare ad andatura limitata sul percorso stradale cittadino nel centro storico di Motta San Giovanni. Ad ogni giro, nel tratto conclusivo, sarà “lanciata” una volata e gli atleti dovranno aumentare l’andatura per evitare l’eliminazione, ad eccezione dell’ultimo giro quando i podisti rimasti in gara disputeranno un rush finale di 300 metri, per aggiudicarsi la vittoria.A partecipare al 7° Trofeo Verduci, saranno, come presentati dallo speaker Nerli Ballati, gli azzurri Angelo Iannelli (4 titoli italiani assoluti, 3° in Coppa Europa), Giuseppe Gerratana, (2° ai Campionati Italiani Assoluti del 2013, 3° agli Europei Under 23 del 2013 nella finale dei 3000 siepi, 3° classificato alla scorsa edizione del Trofeo Verduci), Haidane Abdellah del Cus Pro Patria Milano, Giulio Iannone che ha indossato la maglia azzurra alle Gymnasisiadi del 2002 e ai Campionati Mondiali Juniores del 2004. E ancora Natale Napoli (3° classificato ai Campionati Italiani Indoor Promesse 2013 ad Ancona sui 1500m), Salvatore Arena dell’Atl. Recanati, Andrea Pranno del G.P. Parco Alpi Apuane e Consolato Costantino (2° classificato al Trofeo Verduci nel 2012). I keniani Rugut Mathew Kiprotich, Chumba Bernard Kipsang, Koech Joash Kipruto, Kosgei Philemon Kiplogot, Kiprop Linus, per questi ultimi due atleti sarà la loro prima partecipazione ad una gara europea. Il ruandese Simukeka Jean Baptiste proveniente dal RCF Roma Sud.Il programma della manifestazione sportiva, prevede: alle ore 20.15 il ritrovo della giuria e dei concorrenti e alle 20.30 la partenza degli atleti. Seguirà alle 21.30 la cerimonia di premiazione, la consegna del Trofeo e del Premio GGG “Francesco Verduci”, che come anticipato dal Presidente Vita, sarà assegnato al giudice Davide Pignata. Alle 22.30 inizierà l’intrattenimento musicale con la “Fifty-Seven Band”. Durante la serata l’Associazione Pagliacci Clandestini realizzerà performance clownesche e spettacoli in strada per sensibilizzare sui temi sociali del territorio. Sarà allestito uno stand e ci sarà un sorteggio, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza alle missioni in Sud Africa di Padre Manuel Casillas, perché, come ha sottolineato il presidente Praticò: “dare è più importante che ricevere”.Per maggiori informazioni consultare il sitowww.trofeoverduci.it website