Al via il XII FilmFest. Reggio Calabria nei più importanti circuiti del cinema italiano – VIDEO

di Domenico Suraci – Tutto pronto per il Reggio Calabria FilmFest che fino al 17 marzo prossimo, volge lo sguardo su registi, attori e protagonisti che hanno reso grande nel mondo il cinema italiano, senza trascurare le giovani promesse. Il Reggio Calabria Filmfestival sarà condotto al Teatro Cilea da Rajae Bezzaz (inviata di Striscia la Notizia) e dal direttore artistico Mimmo Calopresti e vedrà, come evento speciale durante la serata di chiusura, la proiezione del film “La pazza gioia”. Tra gli ospiti di questa edizione, l’attore, regista e sceneggiatore Edoardo Leo, il regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno e il produttore Marco Belardi.

Presso il Salone degli Specchi dell’Hotel Miramare si è svolta la conferenza stampa di presentazione con gli interventi di Giovanni Latella, Consigliere delegato al turismo, Franco Arcidiaco delegato del Sindaco per la cultura, Lele Nucera – Coordinatore evento “Free Calabria”, Mimmo Calopresti – Direttore Artistico RC FilmFestival, Gianluca Curti – Presidente CNA per l’audiovisivo, Michele Geria – Direttore Generale RC FilmFestival e Presidente Associazione Eventi e Salvatore Striano – Attore e scrittore.

Tra i film proiettati, “Sconnessi”, opera prima di Christian Marazziti, distribuito nelle sale dal 22 febbraio, che sarà ospite del RC Film fest. Evento speciale durante la serata di chiusura, la proiezione del film “La pazza gioia”, diretto da Paolo Virzì, che sarà presentato dall’attrice Valeria Bruni Tedeschi ed il produttore Marco Belardi.

Tra le anteprime assolute, il lungometraggio “Rapiscimi”, opera prima di Gianluca Gargano, interpretato dall’attore Rocco Barbaro, un film sui generis che miscela i toni scanzonati della commedia surreale a quelli concitati del western e alle tonalità tese dell’action – thriller. Girato tra la Calabria, Roma e Lisbona, il film vanta un cast italo-portoghese e racconta di un gruppo di quattro disoccupati calabresi , che dopo essersi inimicati un intero paese, si danno alla fuga nel bosco. Obbligati a trovare una soluzione per ripagare il danno fatto, si inventano un’agenzia che organizza rapimenti per ricchi annoiati dalle solite vacanze che vogliono vivere l’ebbrezza di un’emozione estrema.

“Felice di tornare – commenta Mimmo Calopresti – in Calabria e a Reggio Calabria per dirigere il RCFF. Felice di poter far veder il buon cinema italiano e internazionale. E soprattutto di mettere al centro dell’attenzione di tutti, i ragazzi di grande talento del Free Cinema Calabria”. “Il mio impegno come direttore artistico del festival – conclude – è che la Calabria diventi terra di cinema e di cultura. Così finalmente da poter dire la Calabria è bella come un film”