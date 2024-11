Al via la X Edizione del Reggio Calabria Film Fest versione 2.0

La decima edizione del Reggio Calabria Film Fest, con la Direzione Artistica di Gianluca Curti, si terrà dal 2 al 5 dicembre del 2015 a Reggio Calabria nelle location dell’Accademia di Belle Arti, che anche quest’anno sarà main partner dell’evento, dove saranno proiettati i film ed i documentari, e del Teatro F. Cilea dove si terranno nella serata finale del 5 dicembre le premiazioni storiche del RCFF condite da alcune novità per il pubblico calabrese.

Nelle matinèe all’Accademia di Belle Arti saranno protagonisti registi, scenografi, operatori video e vari autori che terranno Workshop legati alla cinematografia e non solo. Si parlerà di regia, scenografia, scrittura creativa, produzione, distribuzione ed anche di gastronomia.

Nel pomeriggio, nell’aula magna dell’Accademia di Belle Arti vi saranno le proiezioni di lungometraggi e documentari di cinema indipendente, che non sono mai usciti nelle sale della provincia calabrese, a cui seguiranno gli incontri/dibattito dei registi con il pubblico.

Sarà presente al RCFF, come ormai consuetudine, Salvatore Striano che, oltre a presentare i film in programmazione in cui è attore protagonista, terrà un incontro con il pubblico dove porterà la sua testimonianza di “metamorfosi” da ex detenuto in attore e scrittore affermato. Un Salvatore Striano che, attraverso l’“Arma” della cultura, conosciuta in carcere, ha deposto le armi della criminalità, dimostrando che nella vita si può cambiare. RCFF farà da vetrina a questo nuovo STRIANO scrittore che ci racconterà di queste “Teste matte”, il suo primo romanzo in cui l’artista racconta una parte della sua storia di vita. Al RCFF ci faranno compagnia altri testimonial di “metamorfosi” come Gaetano Di Vaio e Carmine Paternoster.

La serata finale sarà dedicata alle premiazioni che il Reggio Calabria Film Fest darà ai protagonisti del Cinema che ultimamente si sono distinti nel panorama nazionale e calabrese.

PROGRAMMA “REGGIO CALABRIA FILM FEST” 2015

2 dicembre

Aula Magna Accademia di Belle Arti

Ore 11.00 Workshop di Regia e Scenografia

con Giancarlo Muselli scenografo del “Giovane favoloso”, “Non è giusto”,

“Sulla mia pelle” e “La volpe a tre zampe” e Sandro Dionisio regista e sceneggiatore

di “La volpe a tre zampe” e “Un consiglio a Dio”

L’A Gourmet L’Accademia

Ore 12.30 Conferenza stampa presentazione RCFF 2015

Museo Nazionale della Magna Grecia

Ore 15.30 Passeggiata Culturale

Aula Magna Accademia di Belle Arti

Ore 16.30 Premio “Vittorio De Seta”

Documentario “Buonanotte Australia” di Pino Laface

Ore 18.30 Film: “La volpe a tre zampe” di Sandro Dionisio

Con Miranda Otto, Tomas Arana, Nadia Ulhi

Proiezione ed incontro col Regista.

3 dicembre

Aula Magna Accademia di Belle Arti

Ore 11.00 Workshop “Il Gusto del Cinema”

con Stefano Mileto, Pasquale Faenza, Vittorio Caminiti, Pizzi

L’A Gourmet L’Accademia

Ore 12.30 Conferenza stampa presentazione evento

Museo Nazionale della Magna Grecia

Ore 15.30 Passeggiata Culturale

Aula Magna Accademia di Belle Arti

Ore 16.30 Premio “Vittorio De Seta”

Documentario “A tempo debito” di Christian Cinetto

Ore 18.30 Film: “Sp1ral” di Orazio Guarino

Con Marco Cocci, Valeria Nardilli

Proiezione ed incontro col Regista.

Ore 20.30 Film: “Mirafiori, Luna Park” di Stefano Di Polito

Con Alessandro Haber, Antonio Catania, Giorgio Colangeli

Proiezione ed incontro col Regista

4 dicembre

Aula Magna Accademia di Belle Arti

Ore 11.00 Workshop di Scrittura Creativa

Con Mimmo Gangemi scrittore e sceneggiatore

L’A Gourmet L’Accademia

Ore 12.30 Conferenza stampa presentazione evento

Museo Nazionale della Magna Grecia

Ore 15.30 Passeggiata Culturale

Aula Magna Accademia di Belle Arti

Ore 16.30 Premio “Vittorio De Seta”

Documentario “Il loro Natale” di Gaetano Di Vaio.

Ore 18.30 Evento speciale “Cinema fuori le mura”

Proiezione e tavola rotonda con Salvatore Striano, Gaetano Di Vaio, Carmine Paternoster.

Ore 20.30 Film: Take Five” di Guido Lombardi

Con Peppe lanzetta, Salvatore Striano, Carmine Ruocco,

Carmine Paternoster, Gaetano Di Vaio

5 dicembre

Aula Magna Accademia di Belle Arti

Ore 11.00 Dibattito “Cinema in Calabria”

Con Giuseppe Citrigno, Presidente Anec Calabria – Alessandro Russo, Direttore Primavera del Cinema Italiano, Mimmo Calopresti regista

Accademia del Gusto

Ore 12.30 Conferenza stampa con gli ospiti

Museo Nazionale della Magna Grecia

Ore 15.30 Passeggiata Culturale

Aula Magna Accademia di Belle Arti

Ore 16.30 Film: “Viva la sposa” di Ascanio Celestini

Con Ascanio Celestini, Alba Rorhwacher, Salvatore Striano,

Francesco De Miranda, Veronica Cruciani

Proiezione ed incontro col regista.

Ore 18.30 Film: “A Napoli non piove mai” di Sergio Assisi

Con Sergio Assisi, Valentina Corti, Ernesto Lama, Nunzia Schiano

Proiezione ed incontro col regista.

Ore 20.30 Film: “L’esigenza di unirmi ogni volta con te” di Tonino Zangardi

Con Marco Bocci, Claudia Gerini, Marc Duret, Antonino Iuorio

Proiezione ed incontro col regista.

Teatro F. Cilea

Ore 20.30 PREMIAZIONI RCCF alla carriera, Leopoldo Trieste, Raf Vallone,

Città Metropolita di Reggio Calabria

con ospiti e performance di chiusura.

Ore 24.00 Festa di chiusura aperta tutti.

Il Direttore Artistico

Gianluca Curti

Il Direttore Organizzativo

Michele Geria

www.reggiocalabriafilmfest.it

www.facebook.com/FestivalCinematograficodellaCalabria/

Per info: reggiocalabriafilmfest@gmail.com