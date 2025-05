‘La mia famiglia e altre volgarità’: il nuovo show di Alberto Farina sbarca a Reggio

Pronto a strappare risate a crepapelle, il comico Alberto Farina sarà protagonista al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria con il suo spettacolo “La mia famiglia e altre volgarità”. L’appuntamento è per venerdì 9 maggio alle ore 21:00.

Uno show esilarante tra aneddoti familiari e vita di coppia

Con il suo stile inconfondibile, l’artista di “Colorado” racconterà al pubblico reggino – e non solo – aneddoti più o meno verosimili legati alla sua stravagante famiglia e alla controversa vita di coppia: dall’infanzia passata tra le “ripetizioni di pongo” in un quartiere malfamato dove, per ridere, “i bambini rapinano gli zingari”, fino al lavoro in un call center da cui è stato licenziato “perché parlava troppo al telefono”.

Una nuova tappa del tour teatrale in un teatro sempre più vivo

L’evento è organizzato grazie alla sinergia tra la famiglia Cuoco e il promoter Mimmo Porcino e si inserisce nella ricca programmazione artistica che ha reso il Cine Teatro Odeon un punto di riferimento culturale per la città. Anche questo penultimo appuntamento è una chicca imperdibile della stagione teatrale.

Tra talento e follia: chi è Alberto Farina

Romano d’origine, Alberto Farina si è diplomato all’Accademia teatrale Ribalte di Enzo Garinei e ha frequentato lo “Zelig Lab”. La sua popolarità è esplosa nel 2012 con il programma televisivo Colorado, dove è diventato uno dei volti più amati grazie ai suoi monologhi surreali e alle sue battute fuori dagli schemi.

Artista irriverente, canzonatorio e dichiaratamente anti politically correct, è tra i comici più apprezzati da adulti e bambini.

Biglietti disponibili in teatro e online

Lo spettacolo promette due ore di risate ininterrotte, tra gag intelligenti, ironia tagliente e il tipico umorismo scanzonato di Alberto Farina.

I biglietti sono ancora disponibili presso la biglietteria del Cine Teatro Odeon e sulla piattaforma autorizzata di prevendita.