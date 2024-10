Alessandra Amoroso conquista il PalaCalafiore. “Grazie Reggio. Questo successo è anche vostro”

Sempre “La stessa“, è così che appare Alessandra Amoroso poco più di due anni dopo l’ultimo concerto a Reggio Calabria.

Un calorosissimo Palacalafiore la accoglie al suo arrivo e le tiene compagnia per le seguenti ore di spettacolo.

Un concerto quello della giovane cantante italiana scandito dalle canzoni che le hanno donato il successo, da quelle che sono entrate nell’animo degli italiani e da quelle che, 10 anni dopo l’inizio della sua carriera, l’hanno resa una delle cantanti più amate di questi anni.

I reggini presenti e le lunghe code per entrare non sono di certo un caso. Il sold out annunciato qualche giorno fa parlava chiaro, ma durante il concerto l’amore dei fans per la loro beniamina permeava l’aria. Quello che questa sera, domenica 24 marzo, è andato in scena sul palcoscenico reggino del PalaCalafiore non è stato un semplice concerto, ma molto di più.

Alessandra è stata una protagonista sincera, umana, affettuosa, molto vicina al suo pubblico.

“Ciao Reggio Calabria. Siete un popolo di canterini è vero? Fino ad ora c’è stato anche solo uno di voi che non ha cantato? Grazie mille è tutto bellissimo!”

Con la sua frizzante allegria ed il sorriso di un’amica d’infanzia Alessandra, nel 10° anniversario della sua vittoria ad Amici intona le sue canzoni più belle.

Da “Fidati di me” a “Avrò cura di tutto” passando per “Sul ciglio senza far rumore” e “Dalla tua parte“. Non emozionarsi è stato quasi impossibile. Soprattutto a causa delle parole dette dalla cantante fra una canzone e l’altra. I dialoghi della giovane pugliese hanno avvicinato ancor di più il pubblico alla star, rendendola più ‘tangibile’.

“Quello che ho cercato di fare in questi 10 anni è insegnare la realtà, il rispetto e la fiducia. Nella vita mi è capitato di dover fare i conti con tutto ciò ed oggi sono qui a raccontarlo. Sono felice di aver trovato lungo il cammino delle persone che mi sono rimaste accanto e non per giorni, mesi, anni, ma per sempre. Tutti voi fate parte di una grande famiglia, la mia big family”.

Alessandra ha proseguito il concerto sulle note di “La gente non sei tu“, “Cadere piano“, “Comunque andare“. I brani che hanno scandito i 10 anni di carriera della cantante sono veramente tanti e tutti, in qualche modo, sono entrati nei cuori e nelle menti degli italiani.

“Sono una donna fragile ma non debole. Credo nell’amore, nelle persone, nelle seconde possibilità. Avevo paura di cambiare, ma non è successo. Grazie, perchè tutti voi rendete la mia vita speciale, ogni giorno. Sono una semplice donna che oggi è su questo palco che è anche il vostro. Siete una delle cose più belle che mia sia successa in questi anni. Se sono qui a cantare la vita è merito vostro”.

E’ a conclusione di questo meraviglioso discorso che Alessandra intona le note di ‘Immobile‘ quella canzone che tutti conoscono per averla condotta alla vittoria dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi.

La scaletta del concerto prosegue con “Stupida“, “Stella incantevole“, “Estranei a partire da ieri“, “Senza nuvole“, “Urlo e non mi senti“, “Niente“, “Ti aspetto“, “E’ vero che vuoi restare“, “Amore puro“, “Difendimi per sempre“.

Sembra quasi impossibile che un concerto possa contenere così tanti anni di musica ed allo stesso tempo sembra inimmaginabile che la cantante possa avere la grinta di cantare brano dopo brano come fosse il primo. Un concerto davvero “stupendo fino a qui“!

Lo spettacolo prosegue con tantissimi altri brani che hanno scandito i momenti più belli della carriera di Alessandra Amoroso, che afferma: