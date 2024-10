Tutto pronto per il concerto di Alessandra Amoroso a Reggio Calabria

Sold out al PalaCalafiore di Reggio Calabria per l’unico concerto nella regione di Alessandra Amoroso. Sul sito di Ticket One infatti non è possibile acquistare biglietti per nessun settore.

Un successo prevedibile, visto l’affetto che circonda la cantante salentina e visti soprattutto i riconoscimenti ottenuti di recente: Alessandra Amoroso ha difatti conquistato il Disco di Platino con “10”, dopo aver debuttato direttamente al numero 1 della classifica FIMI – GFK e aver conquistato il Disco d’oro a una sola settimana dall’uscita del disco.

Ennesimo riconoscimento raggiunto in tempo record da Alessandra, che si conferma ancora una volta una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino.

Non è un “best of” celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali è un’istantanea di chi è Alessandra oggi: una donna che ha da poco superato i trent’anni e che guarda avanti senza dimenticare da dove è partita.

E in questo disco mette tutti i suoi valori in musica.

ll 10 celebrativo non è soltanto un percorso ma anche un IO. Lo dice anche lei nel singolo “La stessa” uscito il 12 agosto scorso, giorno del suo compleanno “Torneranno le mode, le canzoni d’estate, ma io sarò la stessa”. È un album positivo, gioioso, raggiante, colorato e pieno di vita: quella di Alessandra, certo, ma anche quella dei suoi fan (la Big Family), che continuano a rivedersi in lei, proprio come lei si rivede in loro.

Anche il tour è stato costruito, secondo la volontà dell’artista, con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family, per cantare insieme nelle città di ogni regione, dal Nord al Sud alle Isole.