Alessandra Amoroso: “Vivere a colori” in tour a Reggio Calabria

Reggio Calabria è pronta a “Vivere a colori” con Alessandra Amoroso, che lunedì 24 ottobre sarà al Palacalafiore in concerto.

Raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Ad oggi, dopo la pubblicazione di sei album studio (di cui uno in spagnolo), un album dal vivo, un EP e 22 singoli, la FIMI certifica le sue vendite complessive per più di 1.220.000 copie ricevendo vari dischi d’oro, di platino e multiplatino.

È stata premiata 6 volte ai Wind Music Awards per le sue vendite, e nel 2014 vince nelle categorie Best Italian Act e Best Europe South Act agli MTV Europe Music Award, dove guadagna anche una nomination come Best Wordwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Kids’ Choice Awards.

Nel 2009 ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice nel programma televisivo Grazie a tutti. Nel 2015 pubblica il suo primo libro: A mio modo vi amo, e ha una piccola parte nel film Io che amo solo te tratto dal bestseller di Luca Bianchini e diretto da Marco Ponti, dove interpreta il brano di Sergio Endrigo. Attualmente detiene il Guinness dei primati per il duetto più affollato della storia certificato il 20 maggio 2016. Inoltre detiene il record in Italia per aver debuttato alla #1 FIMI con tutti e 5 gli album in studio.

Di seguito le info sui biglietti:

58,00 € Platea Numerata

54,00 € Tribuna Bassa Numerata

46,00 € Tribuna Alta Centrale Numerata

38,00 € Tribuna Alta Laterale Numerata

114,00€ Tribuna Alta Laterale Numerata ( FAMILY PACK )

30,00 € Tribuna Alta Laterale Numerata Visibilità Limitata

