Alessandro Borghese innamorato della Calabria: 'Una terra da scoprire' - FOTO

“La Calabria da nord a sud, Sila compresa, la si conosce poco”.

Sono le parole, pubblicate in un post sui social, di Alessandro Borghese. Uno fra gli chef più rinomati in Italia, in questi giorni, si trova a Tropea per girare una delle puntate del suo showcooking. La puntata di 4 Ristoranti andrà probabilmente in onda in autunno, ma lo chef non ha fatto segreto delle riprese ed ha condiviso con i fan la sua ultima destinazione: la Costa degli Dei.

Chef Borghese elogia la Calabria

Approfittando dei giorni di permanenza per motivi lavorativi, Borghese sta scoprendo e promuovendo non solo l’area in cui sarà ambientato il programma televisivo, ma tutta la Regione.

“Si nasconde alla sua stessa bellezza, come a voler proteggere un’identità fiera e incredibile – ha proseguito. Due mari, Ionio e Tirreno, una regione grande quasi quanto la superficie della Lombardia, 5 province, con i suoi dialetti compreso l’occitano! Una cucina antica, con prodotti tipici e che profumano di sole”.

E poi ha concluso: