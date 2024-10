Alessandro D’Avenia a Reggio Calabria: lo scrittore che ha dato nuova vita a Leopardi, sbarca sullo Stretto

di Eva Curatola – Una vita dedicata alla cultura e ai giovani, all’arte di leggere, spiegare, narrare e ai sentimenti, quelli buoni, che in pochi hanno il coraggio di raccontare e quelli cattivi, che nella società odierna fanno da padroni.

Questo e molto altro è Alessandro D’Avenia, scrittore, insegnante e sceneggiatore italiano, che dopo lo straordinario esordio con “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, non ha più smesso di scrivere e di conquistare i cuori dei lettori, arrivando a sommergere le librerie del mondo con “L’arte di essere fragili”, un vero e proprio tributo alla figura di Giacomo Leopardi.

Dopo i successi, che l’hanno visto occupare la scena letteraria italiana dal 2010, D’Avenia torna il 31 ottobre 2017 con un nuovo libro: “Ogni storia è una storia d’amore”. Il tour di presentazione del volume, che va ad aggiungersi alla già vasta gamma degli scritti del prof. D’Avenia, prenderà il via il 2 novembre a Milano e toccherà le maggiori città italiane. Lo scrittore non ha voluto svelare molto su questo tour e infatti per ora si conoscono solamente le tappe del 2017. Fra queste, campeggia in bella vista Reggio Calabria.

Ad annunciarlo è lo stesso scrittore, con un post sulla sua pagina instagram: “Dove venite a farvi dedicare una copia? ‘Ogni storia è una storia d’amore’ esce martedì 31 ottobre 2017 e questo è il calendario firmacopie fino a dicembre. Ho pensato a un piccolo dono per chi verrà nei singoli luoghi e lunedì annuncerò la sorpresa con cui accompagnerò l’uscita del libro”.

La città dei Bronzi di Riace ospiterà il noto scrittore il 29 novembre alle ore 15.00 presso la Libreria Nuova Ave sul Corso Garibaldi.

L’amore salva? Quante volte ce lo siamo chiesti, avvertendo al tempo stesso l’urgenza della domanda e la difficoltà di dare una risposta definitiva? Ed è proprio l’interrogativo fondante che Alessandro D’Avenia si pone in “Ogni storia è una storia d’amore“.

Trentasei storie d’amore, raccontate attraverso trentasei donne diverse. Donne apparentemente normali che con la forza del loro amore hanno trovato il coraggio di amare uomini che avevano già dedicato la loro vita ad una musa, l’arte, la musica, la poesia, la cultura in generale.

Una vita sempre in movimento quella dello scrittore siciliano, che negli ultimi anni ha diviso la sua vita fra Roma e Milano, che per la prima volta sbarca sullo Stretto.

“Le storie sono come barche. Non c’è storia di lotta o ricerca che non porti il nome di una donna inciso sullo scafo. La donna è il viaggio e la meta. E quale amore riesce a farsi storia? Solo l’amore che non smette di avanzare, qualunque sia la tempesta che incontra”.