Alessandro Preziosi a Reggio Calabria: si gira ‘Figli’, film sulla ‘Ndrangheta

Alessandro Preziosi a Reggio Calabria. Il celebre attore italiano sta girando in questi giorni ‘Figli’, film Tv che andrà in onda sulla Rai, diretto da Giacomo Campiotti e e prodotto da Bibi film di Angelo Barbagallo e Rai fiction. Questa mattina, è il Lungomare Falcomatà la location scelta per alcune scene.

Le riprese sono iniziate un mese fa in Puglia, e dopo la Calabria la produzione si sposterà in Sicilia. Protagonisti di ‘Figli’, oltre a Preziosi, anche Nicole Grimaudo, Federica De Cola, Carmine Bruschini, protagonista della serie tv «Braccialetti rossi», e Francesco Colella. Il film è tratto da quelle storie prodotte dal protocollo «Liberi di scegliere», che da anni ha cercato di ridare nuova vita e dignità a quei ragazzi che hanno deciso di allontanarsi dalle cosche mafiose e della ‘ndrangheta.