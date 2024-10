L’attore reggino Alessio Praticò tra i protagonisti della nuova serie Rai “Stucky”

In onda su Rai2 dal 30 ottobre, la serie promette intrighi e un pizzico di leggerezza. Le parole di Praticò ai microfoni di CityNow

Un nuovo ispettore di polizia infatti sbarca in tv: è Giuseppe Stucky (interpretato da Giuseppe Battiston), in forza alla questura di Treviso, di origine persiana, empatico, solitario e pieno di manie, protagonista della nuova serie, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas.

La nuova serie andrà in onda su Rai2 da mercoledì 30 ottobre per un totale di sei prime serate (in anteprima su Raiplay il primo episodio il 28). Al fianco di Stucky, troviamo Marina, medico legale e amica di lunga data interpretata da Barbara Bobulova.

La serie con la regia di Valerio Attanasio è prodotta da Rai Fiction, Rosamont e Rai Com e vede nel cast (oltre a Diego Ribon e Laura Cravedi) l’attore reggino Alessio Praticò, che ai microfoni di CityNow racconta della nuova serie che andrà in onda su Rai2.

“Riprende i canoni del classico “giallo”, ispirandosi a quello che fu il Tenente Colombo. Lo spettatore da subito vede chi è l’assassino e poi gli episodi si focalizzano sulle indagini e su come si arriva a risolvere i casi. Il mio personaggio si chiama Fabio Guerra, è uno dei due poliziotti che collabora con l’Ispettore Stucky.

L’ho voluto rendere stralunato e un po’ impacciato, anche per creare un contrasto e renderlo complementare rispetto all’altro poliziotto interpretato da Laura Cravedi, che è sempre pronta, sul pezzo a rispondere ai dubbi dell’ispettore. Il mio personaggio ha una cadenza che viene dalla mia terra, ovvero Reggio Calabria, e vuole portare un po’ di leggerezza all’interno della narrazione. E’ stata una bellissima esperienza prendere parte alla serie “Stucky”, ho conosciuto bravi attori, su tutti il grande Battiston”, racconta Praticò.

L’attore reggino è ormai all’ennesima esperienza in importanti produzioni di livello nazionale, basti pensare alla serie Rai ‘Il Cacciatore’, il film di Marco Bellocchio ‘Il Traditore’ sino ad arrivare alla recente serie Netflix ‘Briganti’.

Dopo la serie Rai “Stucky”, tanti altri impegni per l’attore reggino. “Progetti futuri? La serie ‘Portobello’ di Marco Bellocchio, incentrata sulla storia di Enzo Tortora. Ho finito di girare una commedia che vede tra i protagonisti Diego Abatantuono mentre a novembre tornerò a Treviso per girare un altro film, diretto da Antonio Padovan”, anticipa Praticò ai microfoni di CityNow.

In attesa di vederlo sul grande e piccolo schermo all’interno di importanti produzioni, intanto è possibile vederlo domani sera su Rai 2 nella nuova serie ‘Stucky’, alle prese con lo stralunato personaggio del poliziotto Fabio Guerra.