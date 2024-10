stiamoinarea: “I nostri gol più belli sono sempre stati costruiti dalla difesa, dalla sofferenza”

“Ne usciremo. Piangendo e sudati e stanchi e claudicanti, ma ne usciremo. Feriti nell’anima e coi graffi sul viso e nelle mani, ma ne usciremo. E ce le leccheremo quelle ferite. Quelle ferite amare ma dallo stesso sapore di quelle che ci raccontavano i nostri padri. Le proveremo anche noi e avranno proprio quel sapore lì… quello che ci hanno descritto… quello delle loro ferite… UGUALE. Quel sapore di quella dignità che ci hanno raccontato. E allora sarà più bello anche ripartire. E risalire ancora. Di nuovo. Da zero o anche da sotto quello zero. Ne usciremo ancora una volta e saremo ancora una volta col culo per terra, ma ne usciremo come sempre e soprattutto ne usciremo a pezzi… piangendo ma ABBRACCIATI, a “pezzi”ma finalmente UNITI… e TUTTI SOTTO UN COLORE SOLO: Quello della dignità di un popolo che si è ritrovato nelle famiglie, cantando l’inno dai balconi, che si è difeso e unito anche sui social da “amici” che nel momento del bisogno si sono “tirati fuori”.. si è difeso da SOLO… UNITO e CHIUSO in difesa a tappare ogni spazio possibile per non essere trafitto ancora.

Non è ancora possibile vincere, bisogna ancora difendere, ma siamo tutti in area, a farci forza, coraggio. Siamo tutti qua per ora a non prendere gol, ma anche a sognare di farlo… e noi quel gol lo faremo. Come sempre. I nostri gol più belli sono sempre stati costruiti dalla difesa, dalla sofferenza. E ora siamo tutti lì, in difesa ancora… a soffrire dentro, ma dandoci forza l’un l’altro. Non si molla un cazzo, e nella sofferenza si sorride e si canticchia per darci forza a vicenda…e poi… quando sarà il momento…all’ITALIANA… scatteremo in contropiede. Noi quel gol lo faremo. CAZZO. Come sempre. Siamo noi. Siamo l’ITALIA. NON DIMENTICHIAMOLO. NOI SIAMO L’ITALIA”. #atruchicazzi . #wlitalia #stiamoinarea #stiamoacasa