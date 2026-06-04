Alfredo Pedullà: ‘L’intenzione è quella di firmare il preaccordo entro il weekend’

Rispetto a mercoledi 3 giugno, giorno in cui era stato fissato l’appuntamento per la firma del preliminare di vendita, c’è stato un rinvio causato probabilmente dalla sistemazione di alcuni dettagli. Abbiamo già scritto in altra pagina del giornale che bisognerà attendere, quindi, ancora qualche giorno e secondo quanto scrive alfredopedulla.com, il tutto potrebbe risolversi in questo fine settimana:

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“Il gruppo rappresentato da Matt Rizzetta e la Reggina stanno procedendo spediti verso l’accordo per la svolta societaria. Entro il weekend l’intenzione è quella di firmare il preaccordo in modo da poter completare l’iter nelle settimane successive. Rizzetta tornerà in Italia la prossima settimana e prima terrà una conferenza a Campobasso. In un secondo momento andrà in Calabria, ora la priorità è quella di siglare il preaccordo per poi entrare nella fase operativa“.