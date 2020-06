Alfredo Pedullà: 'C'è il via libera di Viviano. Crisetig già preso'

Il mercato della Reggina è appena cominciato e già i primi fuochi d'artificio. Il primo colpo messo a segno è quello annunciato da tempo. Jeremy Menez, ufficializzato dal presidente Luca Gallo nell'ultima conferenza stampa, è arrivato a Reggio Calabria ieri ed oggi al Granillo verrà presentato alla città.

Alfredo Pedullà era stato il primo a parlare di una trattativa che ai più era apparsa quasi impossibile, ecco perchè sui due nomi nuovi, tirati fuori sempre dal giornalista reggino, i tifosi possono continuare a sognare:

"La Reggina ha ormai definito l’operazione Crisetig per il centrocampo (un altro colpo di spessore) e avrà presto il via libera per l’attaccante Charpentier, che arriverà in prestito via Genoa. Ma il club amaranto chiuderà altre operazioni di grande importanza, compreso il nuovo portiere. Infatti, c’è il via libera di Emiliano Viviano e molto presto la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Viviano è svincolato e ha un eccellente rapporto con Mihajlovic, ma per ora il Bologna ha Skorupski e non ha intenzione di approfondire i dialoghi. Viviano non avrebbe problemi ad accettare una Serie B ambiziosa, come da lui dichiarato recentemente, la Reggina ha fortissime ambizioni. Quindi, non si tratta che aspettare i prossimi passaggi".