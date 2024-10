Aggirare il nuovo algoritmo di Facebook: la nuova bufala che gira su WhatsApp

Le catene su WhatsApp tornano a creare confusione negli utenti. Negli ultimi giorni, circola infatti un messaggio riguardante la possibilità di aggirare l’algoritmo 2020 di Facebook. Ovviamente si tratta di una bufala.

Il concetto è lo stesso di sempre (già negli scorsi anni la stessa notizia aveva fatto il giro del web), gli utenti con poche e semplici mosse riuscirebbero a ‘sbloccare‘ tutte le persone che, solitamente, non compaiono sulla loro Home.

“Grazie del consiglio per aggirare FB… funziona!! Ho un profilo completamente nuovo. Vedo post di persone che non vedevo più. Il nuovo algoritmo Fb sceglie le stesse persone – circa 25-che vedranno i tuoi post. Trattieni il dito ovunque in questo post e clicca su “copia”. Vai alla tua pagina dove c’è scritto “a cosa stai pensando”. Tocca il dito ovunque nel campo vuoto. Fai clic su incolla. Questo aggirerà il sistema. Ciao nuovi e vecchi amici”.

Questo il messaggio inoltrato tra gli utenti dal quale dovete assolutamente diffidare.

Nonostante la dubbia veridicità del messaggio, in tanti ci hanno creduto. Quindi, qualora qualcuno dovesse inviarvi la catena, adesso, sapete di poter rispondere, con assoluta certa: “Non è vero”. L’unico modo per mettere un freno alle fake news è, infatti, quello di divulgare le notizie che smentiscono le bufale. In questo caso specifico, non esiste alcune dimostrazione che il nuovo algoritmo scelto da uno dei social più utilizzato al mondo, agisca nel mondo sopra illustrato.