‘All day in the Castle’, il Castello Aragonese sempre aperto

Si comunica che su iniziativa dell’Assessorato alla Valorizzazione dei Beni architettonici e culturali del Comune di Reggio Calabria, il Castello Aragonese rimarrà aperto alle visite ininterrottamente nei giorni del 23 aprile, San Giorgio e del 25 aprile, Festa della Liberazione.

I visitatori e i turisti ma anche i reggini possono pertanto approfittare di questa iniziativa: ” all day in the castle” per godere di una delle migliori viste della città oltrechè visitare il maniero perfettamente conservato. I responsabili e custodi del Castello Aragonese di Reggio Calabria vi aspettano.