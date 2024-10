Alla band reggina ‘Sun Sets Red’ l’ultima edizione del ‘Pioggia di Suoni’ – VIDEO

I Sun Sets Red, band italo/inglese nata a Reggio Calabria, hanno vinto l’edizione 2017 del festival ‘Pioggia di Suoni’. L’associazione Esistiamo ha riproposto anche quest’anno l’imperdibile l’appuntamento, che ha avuto luogo al campo da basket di Modena, il 5 maggio.

Sette band di giovani reggini si sono alternate sul palco del festival, mostrando qualità, talento e varietà musicale. Alla fine a spuntarla sono stati i Sun Sets Red sui Head Zepp, cover band dei Led Zeppelin.

I Sun Sets Red (SSR) nascono nel 2014 a Reggio Calabria da un’idea di Kieran Tonra (chitarra, tastiera e bouzouki) e Jack Parker (chitarra) che hanno trovato nella collaborazione con Pasquale Macri’ (basso), Gabriele Polimeni (batteria) e Chiara Furfari (voce e protagonista del format televisivo The Voice Of Italy nel team NOEMI), la formula giusta per coinvolgere il pubblico nella loro passione per la musica.

Il gruppo ha pubblicato nel 2016 il loro primo emozionante album “The Journey” con brani di ispirazione rock, blues, jazz e musica d’atmosfera (disponibile su iTunes, Spotify, Google Play ecc.) contenente sedici inediti.

Dopo la partenza di alcuni membri della band per motivi di studio e lavorativi, il gruppo si rinnova con un’altra interessante formazione, i nuovi componenti Alessandra Pennestri (voce), Ivan Zumbo (chitarra), Giuseppe Gambardelli (basso) e Filippo Ambroggio (batteria & percussioni) ognuno con la propria versatilità musicale, contribuisce al completamento di una band emergente affascinante e rivoluzionaria.

A breve uscirà il loro nuovo EP dal titolo Green Flash part.1, contenente 5 brani con tante novità sonore coinvolgenti.

I cinque giovani ragazzi hanno alle spalle già diverse esperienze e collaborazioni con altri gruppi, molto noti nel panorama musicale Reggino, ma anche Nazionale e Internazionale.

Questo il video del nuovo singolo, “Au Revoir”.