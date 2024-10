Alla biblioteca De Nava “La Città Metropolitana. Europa, Italia, Reggio Calabria”

Mercoledì 23 Novembre 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Calabria presenta il libro “La Città Metropolitana. Europa, Italia, Reggio Calabria” di Rosa Italia Fontana – Città del Sole Edizioni.

Modera il prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messina, presidente di Storia Patria per la Calabria. Relaziona il prof. José Gambino, ordinario di Geografia dell’Università di Messina. Sarà presente l’Autrice.

Il volume vuole essere un agile strumento per studiosi, amministratori e funzionari che desiderino fruire di un quadro snello ma completo delle problematiche essenziali, anche europee e nazionali, connesse al varo di una città metropolitana; è apparso riduttivo procedere alla analisi delle procedure e dei problemi connessi alla istituzione di una città metropolitana senza prima avere accennato alle condizioni e contraddizioni della realtà delle grandi aree in Europa ed alla complessità storico-normativa italiana.

Lo studio viene concluso da una rapida panoramica della istituenda città metropolitana di Reggio Calabria che potrà essere presentata in forma completa solo dopo la costituzione degli Organi metropolitani e dopo l’approvazione del prescritto Statuto. Rosa Italia Fontana, conseguita la laurea in Pedagogia presso l’Università di Messina e nel 1975, presso la stessa Università, la laurea breve in Vigilanza didattica, dopo alcuni anni dedicati all’insegnamento nelle Scuole secondarie di 1° e 2° grado, ha prestato servizio in qualità di pedagogista e psicologa presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria. Nell’ultimo decennio si è dedicata agli studi giuridici conseguendo, nel 2013, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.