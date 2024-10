Alla Chiesa di San Giorgio al Corso la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos San Giorgio

Si terrà lunedì 24 aprile 2017 alle ore 19,15 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos San Giorgio, giunto alla sua 18^ edizione e promosso congiuntamente dalla Associazione Anassilaos e dalla Parrocchia di San Giorgio al Corso.

Nell’anno 1999 – su suggerimento dell’allora Sindaco della Città Prof. Italo Falcomatà – l’Associazione Culturale Anassilaos, d’intesa anche con la Parrocchia di San Giorgio al Corso, in occasione della Festa di San Giorgio Martire, Patrono della Città, diede vita al Premio San Giorgio conferito ad Enti, Istituzioni Culturali, Ordini Professionali, Associazioni, cittadini con il proposito di esprimere gratitudine e apprezzamento a quei reggini e non reggini, che in patria, o lontani dalla patria, hanno contribuito e contribuiscono alla crescita civile, culturale, economica della Città. In quella circostanza vennero premiati Giuseppe Borgia, allora Provveditore Generale dello Stato; il Prof. Andrea Monorchio, Ragioniere Generale dello Stato Mons. Salvatore Nunnari, al tempo Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, il Dr. Nunzio Rapisarda, Prefetto di Reggio Calabria, e l’illustre medico Prof. Francesco Crucitti (alla memoria). Anche quando in seguito il Comune di Reggio Calabria promosse il San Giorgino d’Oro, l’iniziativa dell’Associazione Anassilaos continuò, anno dopo anno, ad affiancarsi a quella dell’Ente da cui venne sempre riconosciuta come parte delle manifestazioni organizzate per celebrare il Santo Patrono. Come da tradizione consolidata ormai da diciotto anni la cerimonia conclusiva del Premio si svolge il 24 aprile, giorno successivo alla Festività di San Giorgio, presso la stessa Chiesa (Tempio della Vittoria), al termine della Santa Messa. La ragione di una tale scelta, a parte la disponibilità cortese e generosa del parroco Don Nuccio Santoro, è evidente. Un Premio ispirato al Santo Patrono della Città, alle sue virtù eroiche, non poteva trovare sede migliore che nel Tempio della Vittoria. In quella antica e vetusta Chiesa un tempo i sindaci appena eletti si riunivano per prestare il loro giuramento agli ordinamenti civici e per prendere le decisioni più importanti e gravide di conseguenze per la stessa città. Ecco i premiati 2017. Nel 50° Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale (1967-2017) per l’impegno pastorale, umano e sociale premiati Padre Michele Bernardi, Parroco di Santa Croce (Villa San Giovanni); Padre Domenico Crucitti, Parroco di Sant’Antonio da Padova (Reggio Calabria); Padre Francesco Giofrè, Parroco di San Domenico di Guzman (Reggio Calabria). Per l’impegno nel volontariato premiata l’ A.I.P.A. (Associazione Pazienti Anticoagulati) che opera presso il Centro Emofilia – Servizio Emostasi e Trombosi dell’Ospedale Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria; premio Una vita per la Scuola al Prof. Francesco Catalano, per moltissimi anni vicepreside e poi preside del Liceo Classico “Tommaso Campanella” nonché eminente studioso di letteratura latina. Premio Una Vita per l’Arte al Maestro Ermonde Leone, già docente presso l’Istituto d’Arte “Frangipane” e il Liceo Artistico “Mattia Preti”, insigne ceramista e al Maestro Cosimo Giorgio (Nuccio) Schepis, artista e rinomato restauratore. Premio Una Vita per la Medicina al Dott. Francesco Pavone, medico, Coordinatore degli Uffici USMAF-SASN della Puglia, della Calabria e della Basilicata.

Per aver documentato attraverso le immagini quaranta anni di cronaca a Reggio Calabria e Provincia premio al fotoreporter Rosario Cananzi. Premio Una Vita per la Fotografia al fotografo Giuseppe Vizzari, artista della fotografia e promotore di numerose iniziative nel settore. Per l’ Impegno Associativo, Sociale e Culturale riconoscimento al Sottotenente dei Bersaglieri Nicola Morabito, Presidente Regionale dell’ Associazione Nazionale Bersaglieri Calabria e al Prof. Sandro Vitale, Presidente della Sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Premio anche a due “giovani” associazioni cittadine: l’ Associazione Culturale Universalia, per l’impegno a favore degli studi bibliografici e dei libri e l’ Associazione Fahrenheit 451 per l’impegno volto a diffondere la cultura nelle sue varie forme e soprattutto nel cinema. Alla Compagnia Teatrale Koinè che opera nella vicina Messina, collaborando attivamente con associazioni teatrali reggine (Blu Sky), in un proficuo scambio di esperienze culturali tra le due rive dello Stretto, un riconoscimento per il Teatro.