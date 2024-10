Alla ‘Dante Alighieri’ recital di poesie con studenti stranieri

Per la Giornata Mondiale di quest’anno, il Comitato Locale della “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per esplicita determinazione del Consiglio Direttivo, in stretta collaborazione con l’Università per Stranieri, ha organizzato un evento culturale consistente in un Recital di poesie, con la partecipazione di studenti stranieri dell’Università e della Compagnia teatrale Scena Nuda.

Festival Miti Contemporanei.

Dopo una relazione introduttiva sull’Arte poetica al tempo dei social, tenuta dalla critica letteraria prof.ssa Francesca Neri, e la esplicitata volontà del Comitato Locale “Dante” proteso a dare continuità d’opera alla profetica iniziativa voluta dall’indimenticato fondatore della “Dante Alighieri” nella nostra città, l’on. Prof. Giuseppe Reale, gli studenti stranieri e i giovani di Scena Nuda, diretti dalla stessa direttrice dott.ssa Teresa Timpano, si alterneranno nella recita di brani poetici che avranno un comune filo conduttore: il tema della pace, della solidarietà e fratellanza tra i popoli, dell’amicizia, della responsabilità condivisa.

Per dare maggiore risalto a tale evento, nei giorni immediatamente precedenti la celebrazione della Giornata della Poesia, il Presidente del Comitato della Società Dante Alighieri, prof. Angelo Vecchio Ruggeri, e alcuni Soci componenti dello stesso Comitato, l’ing. Antonino Scopelliti, il dr. Ruggero de Medici, nonché i rappresentanti della Città Metropolitana, dr. Lamberti Castronuovo nonché i Sigg. Marino e Zimbalatti, Consiglieri Comunali, effettueranno un sopralluogo presso il Monumento Parallelo 38, collocato a Bocale, segno distintivo del territorio reggino, ispirato dall’on. Giuseppe Reale e realizzato dal Maestro Michele Di Raco, su mandato del Comitato locale della “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, nel settembre del 1987.

Lo scopo aggiuntivo dell’iniziativa è voler ripristinare la piena visibilità e restauro del monumento che, con lo scorrere degli anni, ha subito un compromettente deterioramento.

Voler richiamare, altresì, l’attenzione dell’opinione pubblica sul precipuo scopo che il Comitato Locale della Società “Dante Alighieri” intende perseguire, predisponendo contatti con altri Comitati “Dante” dell’Area del Mediterraneo al fine di soddisfare l’esigenza di internazionalizzare la posizione della Città metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di una strategia necessaria per perseguire, concretamente, uno sviluppo positivo al territorio reggino.

Aula Magna dell’Università per Stranieri “Giuseppe Reale”

21 Marzo 2018, ore 16.00

Via del Torrione, 95 Reggio Calabria