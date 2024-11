Alla Pinacoteca Civica la visita della Princpessa Soraya Maleg di Afghanistan

E’ stata accolta dai consiglieri comunali delegati Riccardo Mauro e Rocco Albanese la principessa Soraya Malek diAfghanistan, nipote della regina Soraya e di re Amanullah, in visita a Reggio Calabria per un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale dei greci di Calabria ed in particolare al bergamotto, in programma nel pomeriggio a Bova Marina.

I consiglieri Mauro e Albanese hanno accompagnato la principessa aprendole le porte della splendida Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, dove l’ospite d’onore ha avuto modo di apprezzare le suggestive opere d’arte in essa contenute.

“Abbiamo accolto con piacere la visita della principessa Soraya – ha commentato il consigliere Mauro a margine della visita – le abbiamo portato i saluti dell’Amministrazione, accogliendola nella nostra città e rappresentandone le bellezze più suggestive. Ritengo significativo che la principessa sia giunta a Reggio per un convegno dedicato alla cultura ellenistica e al bergamotto.

Sono due caratteristiche peculiari della nostra terra, che da sempre rappresenta uno dei crocevia più importanti di tutto il Mediterraneo. Vogliamo continuare a coltivare questa naturale vocazione al dialogo che da sempre anima la nostra comunità. La Calabria è uno scrigno di ricchezze che vanno valorizzate – ha concluso Mauro – come istituzioni abbiamo il dovere di farle conoscere e di creare le occasioni affinché sempre più gente le apprezzi e venga a vederle”.