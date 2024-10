Alla Royal Team Lamezia l’organizzazione delle Final eight

Eccezionale risultato dopo pochi anni di Serie A: la Royal Team Lamezia nel pomeriggio di oggi ha ricevuto l’investitura ufficiale dalla Divisione Calcio a 5 quale organizzatrice delle Final Eight in programma dal 10 al 12 Marzo prossimi.

Comunicazione già diramata dal sito della stessa Divisione nel pomeriggio che così recita: “Sarà il Palasport ‘Alfio Sparti’ di Lamezia Terme a ospitare la Final Eight di Coppa Italia di Serie A femminile. Lo ha stabilito il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque. La manifestazione è in programma da venerdì 10 a domenica 12 marzo. Per la Final Eight si sono qualificate, oltre alla Royal Team Lamezia padrona di casa, Rambla, Flaminia, Maracanà Dream Futsal, Angelana, Sporting Club Coppa d’Oro , Vis Fondi e Real Sandos. La data del sorteggio della competizione sarà resa nota nei prossimi giorni sul sito ufficiale della Divisione”.

Dunque ben 5 regioni, Veneto, Marche, Puglia, Umbria, Lazio (in particolare Rambla Curtarolo Padova, Flaminia Fano, Maracanà Dream Futsal Morrovalle-Macerata, Angelana S.Maria degli Angeli Perugia, Sporting Club Coppa d’Oro S.Angelo Romano, Vis Fondi e Real Sandos S.Ferdinando di Puglia, saranno ospitate qui in Calabria ed a Lamezia in particolare. Ovviamente soddisfatta la Royal Team Lamezia che attraverso i presidenti, Nicola Mazzocca Claudia Vetromilo ha inteso ringraziare della fiducia la stessa Divisione. “Accogliamo – spiegano Mazzocca e Vetromilo – con molto entusiasmo questa assegnazione delle Final Eight, un evento più unico che raro per la regione Calabria e la città di Lamezia Terme in particolare per quel che riguarda il Calcio a 5.

Si tratta di una manifestazione importantissima: per tre giorni gli occhi e i riflettori di tutta Italia, relativamente al panorama del Calcio a 5, saranno rivolti sulla nostra città. Quindi un grande risultato per la Royal Team in primis ma anche per tutta la città di Lamezia Terme, anche perché la terza città della Calabria sarà l’epicentro di addetti ai lavori, mass media locali e nazionali comprese tv e radio. Quindi un grande risultato e da domani saremo già operativi per non deludere le attese.

Ovviamente contiamo sull’aiuto di tutti, Istituzioni in primis, creando un gruppo di lavoro per mostrare il vero volto della Calabria e di Lamezia Terme. Un’organizzazione obiettivamente non semplice, ma con l’entusiasmo che abbiamo in società contiamo di non deludere le attese”.