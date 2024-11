Isola di Capo Rizzuto: incontro su ambiente e salute

Ambiente e Salute, in stretta correlazione tra di loro, ci dimostrano come l’inquinamento metta in serio pericolo la salute di tutti noi.

Il 24 Giugno, alle ore 17:00, presso la presso la Sala Carní di Isola Capo Rizzuto, situata in Via San Marco si terrà l’incontro “Ambiente e Salute”, l’evento, organizzato da Risveglio Ideale, parteciperanno, moderati dal giornalista della Federazione Nazionale Ordine dei Medici e Chirurghi Odontoiatri Orfeo Notaristefano:

Antonella Rizzo, Assessore all’Ambiente, Regione Calabria

Angela Napoli, Consulente Commissione Parlamentare Antimafia

Salvatore Perrone, Risveglio Ideale

Maria Maio Co-fondatore Risveglio Ideale

Vincenzo Voce, Ingegnere Chimico

Tina De Raffaele, Fondatrice del movimento Crotone ci mette la faccia

Roberto Puleo, Dirigente del corpo Guardie Zoofile-Ambientali, Fareambiente

Enrico Ciliberto, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Crotone

Sono invitati all’evento tutte le associazioni, tutti gli organi di stampa e l’intera cittadinanza.