All’Acanto per i 10 anni del Veglione di Ferragosto un evento imperdibile

Dieci anni del Veglione di Ferragosto. Tutto pronto, l’Acanto si prepara a vivere una notte indimenticabile. Il Veglione di Ferragosto presso lo stabilimento di Melito Porto Salvo è oramai un appuntamento fisso, quest’anno si celebra il decimo anniversario con un evento imperdibile.

“Siamo pronti per il nostro evento di punta. Sarà una serata unica e speciale, preparata a lungo nei minimi dettagli e siamo certi che chi verrà a trovarci non rimarrà deluso”, assicura Alessandro Leone di Acanto Beach Club.

Coreografie e spettacolo artistico a cura di Bombelaya, gruppo che nasce con la passione di stupire e farsi ricordare nel tempo. Tra animazioni, coreografie ed effetti, l’impatto visivo di Bombelaya assicurerà la cornice ideale per il decimo Veglione di Ferragosto dell’Acanto. Anche gli effetti video e audio saranno di livello eccelso, il tutto per rendere il Veglione di Ferragosto 2019 ancora più speciale rispetto alle scorse edizioni.

Special guest in console la dj Georgia Mos, un giovane talento made in Italy che fin dalla più tenera età si è appassionata al mondo della musica. Questo amore la spinge a girare il mondo in cerca di nuove idee ed ispirazioni.

Si trasferisce a Londra dove nasce la sua passione per il mondo del Djing e della musica elettronica. Inizia ad esibirsi in alcuni tra i locali più importanti al mondo come il Nikki Beach di Miami, il 1 OAK di New York, Vip room di Cannes e il Privilege di Ibiza.

Tra Londra e New York perfeziona le abilità di produttrice frequentando diversi studi di produzione internazionali. Nel 2016 esordisce in Italia nel programma televisivo TOP DJ in onda su Italia1 come unica concorrente donna.