Emergenza Covid a Reggio, allarme rosso Falcomatà: ‘Situazione ormai al collasso. Emessa un’ordinanza’

La situazione relativa ai contagi da Covid-19 continua a peggiorare nella città di Reggio Calabria. A fare il punto della situazione ci ha pensato il Sindaco, Giuseppe Falcomatà. Il Primo Cittadino è intervenuto sulla propria pagina Facebook con una diretta.

“La situazione è molto seria nella nostra città. I dati di ieri 11 novembre vedevano solo nel comune di Reggio Calabria 824 casi di positività al Coronavirus. Per un totale tutta l’area metropolitana di 2393 persone contagiate. In ospedale -dichiara il Primo Cittadino- ci sono circa 216 ricoverati. Abbiamo un dialogo continuo con il Grande Ospedale Metropolitano, con la Direzione e con i medici che sono costantemente in prima linea. La situazione è ormai al collasso. Nonostante l’incontro in Prefettura, purtroppo ancora ad oggi dall’Asp non è arrivato nessun riscontro. Dal GOM mi dicono che non si può più aspettare oltre e che la situazione davvero inizia a essere insostenibile. Anche perché andando avanti di questo passo si dovranno chiudere tutti gli altri reparti per adibirli a reparti dedicati ai malati di Covid. Purtroppo questo non può avvenire perché non si fermano le altre patologie.”