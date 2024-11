All’auditorium della Casa della Cultura di Palmi l’ormai tradizionale appuntamento con il Premio Anassilaos Mimosa

Patrocinato dal Comune di Palmi si terrà a Palmi domenica 8 marzo alle ore 17,30 presso l’Auditorium della Casa della Cultura “Leonida Repaci” l’ormai tradizionale appuntamento con il Premio Anassilaos Mimosa a personalità “al femminile” del mondo del Lavoro, delle Arti, della Cultura, delle Professioni e del Volontariato promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos – Sezione femminile “Emanuela Loi” – e giunto nel 2015 alla sua ventesima edizione.

La cerimonia – dopo il saluto delle Autorità presenti – si aprirà con una riflessione sulla violenza contro le donne affidata alla proiezione del cortometraggio “Lui, era mio padre-pensieri di una bambina mai nata”, realizzato dalla Segreteria Provinciale del SIULP di Reggio Calabria, ideato e scritto da Ferdinando Spagnolo (Segretario Provinciale Organizzativo SIULP) con la regia di Lorenzo Amadeo e dello stesso autore Ferdinando Spagnolo. Seguirà la consegna dei riconoscimenti a donne, calabresi e non, che con la loro attività nei più diversi campi di attività – dal volontariato alla cultura, dalle arti all’imprenditoria, dalla ricerca alla scuola – hanno dato e danno un notevole contributo alla crescita civile e sociale della Calabria e del nostro Paese:

Dr.ssa Simonetta Bonomi, Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria; Dr.ssa Carmelina Barilla, Segretario Generale Città di Brescia, Dott.sa Domenica Gabriella Caridi, Chirurgo plastico; Dr.ssa Tiziana Drago, Giudice delegato ai fallimenti e dell’esecuzione immobiliare e mobiliare del Tribunale di Reggio Calabria; Dr.ssa Concettina Epifanio, Presidente Sezione Penale del Tribunale di Palmi; Avv. Danila Leale, matrimonialista e avvocato rotale presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro e il Tribunale Apostolico della Rota Romana; Dr.ssa Lucia Muscari, Vice questore Aggiunto della Polizia di Stato– Portavoce del Questore di Roma; Prof.ssa Patrizia Nardi, esperta valorizzazione e promozione patrimonio culturale e di percorsi di candidatura UNESCO. Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria; Dott.sa Dominella Quagliata, Psicologa e psicoterapeuta. Presidente regionale degli psicologi liberi professionisti – Calabria; Dr.ssa Marcella Clara Reni, Presidente dei Notai del Distretto di Palmi. Membro del Comitato Regionale Notarile e della Commissione per il Terzo Settore presso il Consiglio Nazionale del Notariato; Coordinamento Donne del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Reggio Calabria.

Il riconoscimento sarà ritirato dal Sost. Comm. P.S. Angela Corigliano, Responsabile del Coordinamento. Per la Narrativa Poesia Saggistica premiate Adele Laface (Adela) per la raccolta di poesie pensieri e stralci di emozioni “Accarezzami l’anima” (Città del Sole Edizioni); Eliana Iorfida per il romanzo “Sette paia di scarpe” (RaiEri); Maria Concetta Preta per il romanzo “La signora del pavone blu”; Rosalia (Lia) Staropoli per il saggio “La “santa” setta. Il potere della ’ndrangheta sugli affiliati e il consenso sociale sul territorio” (Laruffa Editore). Per il Giornalismo premio a Suor Cristina Beffa, Figlia di San Paolo, giornalista professionista; per l’ Imprenditoria il Movimento “Donna Imprese” della Coldiretti nel 60° della sua costituzione (ritira il premio il suo presidente Prof.ssa Elvira Leuzzi Calveri) e la Dr.ssa Enrica Raschillà, Responsabile Amministrativa e Coordinatrice delle attività della Società Raschillà S.A.S. distribuzione e promozione editoriale; per la Promozione Umana, Sociale e Culturale premiate Arch. Maria Caterina Aiello, Architetto.

Vice Presidente dell’Associazione Sidus Club di Siderno; Avv. Francesca Campo, Presidente FIDAPA Piana di Palmi; Sig.ra Bruna Mangiola, Coordinatrice Migranti Diocesi di Reggio Calabria-Bova; Prof.ssa Concetta Marzano, Presidente Associazione “L’isola che non c’è”, Dr.ssa Luciana Niutta, Presidente Associazione ” Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia” di Palmi; Avv. Lavinia Saffioti, Presidente Inner Wheel di Palmi, Prof.ssa Vincenza Versace, Presidente Club Soroptimist di Palmi; per l’ Attività artistica Dott.ssa Francesca Prestia, Cantautrice e cantastorie e il Maestro Caterina RIOTTO, Soprano. Per Una Vita per la Scuola e la Medicina riconoscimenti alla Dr.ssa Marta De Rose, già Dirigente Reparto Microbiologia Unificata Ospedali Riuniti di Reggio Calabria; Dr.ssa Graziella Papalia, Medico di medicina generale ed endoscopista apparato digerente, Prof.ssa Teresa Pezzimenti, Docente di Matematica presso l’ ITE “Ten. Col. G. Familiari” di Melito P. Salvo, Prof.ssa Maria Calabrò Scagliola, Architetto già Docente nei Licei e Istituti Tecnici, Tenente della Croce Rossa Italiana. Per i giovani premiata l’ Ensemble Ragazze dell’Orchestra Giovanile di Fiati “N. Spadaro” di Delianuova, che si esibirà al termine della serata, e Giovanna Melissari, Consulente del lavoro. Per l’Arte del gusto premiata infine Maria Stella Fiorino, Pasticcera .