Allerta gialla domani su tutta la Calabria per vento forte
Particolare attenzione alle mareggiate che sono attese sulla costa tirrenica
26 Marzo 2026 - 17:58 | Redazione
La Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo gialla per domani su tutta la Calabria. Si prevedono venti di burrasca prevalentemente da nord-ovest.
L’attenzione è massima, quindi, sulla costa tirrenica, dove sono attese mareggiate con onde alte anche diversi metri.
La Protezione civile regionale, guidata da Domenico Costarella, segue costantemente l’evolversi del fenomeno, con particolare attenzione anche alle precipitazioni e alle ripercussioni sui livelli dei corsi d’acqua.