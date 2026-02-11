Maltempo in Calabria, Arpacal: ‘Onde fino a 5 metri sulla fascia tirrenica’

Venti con raffiche oltre i 100 km/h e onde alte fino a 5 metri sono previsti per domani sulla fascia tirrenica della Calabria, dove la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta arancione.

La previsione è dell’Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria.

La Calabria, rileva l’Arpacal, è interessata da una nuova fase di maltempo tra oggi e domani a causa dell’arrivo di perturbazioni di origine atlantica che raggiungeranno il Mediterraneo e quindi anche la Calabria.

Leggi anche

“Tale assetto – rileva l’Agenzia – sarà causa di condizioni di maltempo prevalentemente sul versante tirrenico con piogge da sparse a diffuse nella giornata di oggi. I venti, a prevalente componente occidentale, saranno da forti a burrascosi sui rilievi, lungo le coste e localmente nelle aree interne, con raffiche superiori ai 100 km/h“.

Leggi anche

Per domani è previsto “un ulteriore peggioramento con piogge diffuse e temporali sparsi, localmente intensi. Il moto ondoso del Mar Tirreno subirà un graduale incremento, da domani pomeriggio si presenterà molto agitato con onde di altezza localmente superiori ai 5 metri con conseguenti forti mareggiate sulle coste esposte”.

Fonte: Ansa Calabria