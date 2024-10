Allerta rossa in Calabria. La Protezione Civile: “Massima prudenza”

La nota della protezione civile rivolta alle associazioni e ai cittadini: "Evitare di mettersi in viaggio"

La Protezione Civile della Calabria comunica l’allerta rossa per domani 24 novembre, in Calabria.

Per l’intera giornata di domenica, un flusso di correnti sud-orientali investirà la regione causando precipitazioni intense anche a carattere temporalesco.

L’allerta rossa prevede l’attivazione delle fasi operative previste dalla Direttiva Allerta meteo da parte di ogni componente operativa del sistema di protezione civile. Molti sindaci hanno già aperto il centro operativo comunale.

La Sala Operativa regionale è in costante contatto con autorità locali di protezione civile. Tutti abbiamo un ruolo nel sistema che si è messo in moto, non solo i sindaci, anche le associazioni di volontariato di protezione civile che sono state tutte allertare, e anche i cittadini. A loro è richiesto l’adozione di comportamenti consoni e consapevoli.

Evitare di mettersi in viaggio durante le fasi di maltempo, evitare l’attraversamento dei punti critici (sottopassi, attraversamenti di corsi d’acqua, argini di fiumi ecc) possono fare la differenza. Informarsi sempre su cosa prevede il piano di protezione civile locale. Seguire infine l’evolversi del fenomeno sui canali ufficiali della Protezione civile.