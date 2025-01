Allerta rossa a Reggio, Veronese (UIL Scuole): ‘Necessaria l’ordinanza di chiusura degli istituti’

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del prof. Veronese (UIL Scuole RC) inviata al sindaco Giuseppe Falcomatà per sollecitare la chiusura delle scuole nella giornata di domani, venerdì 17 gennaio, causa maltempo.

La richiesta di Veronese per la chiusura delle scuole a Reggio

Considerata la presa visione del bollettino meteo pubblicato dalla Protezione Civile nel quale si apprende lo stato di Allerta Rosso in cui sono previsti fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti all’interno delle zone interessate per quanto riguarda la giornata del 17/01/2025, che porterebbe domani mattina migliaia di studenti e di personale scolastico proveniente dalle periferie e frazioni di montagna della città e della provincia a correre un ingente rischio nel tentativo di dirigersi verso il centro città, dove si trovano collocate l’80% delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie, per non parlare dei centinaia di studenti delle scuole superiori che dalla provincia si recano con mezzi propri o autobus per raggiungere le scuole della città.

Richiesta di intervento del Sindaco

Considerato il ruolo del sindaco che riveste anche quello di metropolita della provincia di Reggio Calabria, il quale dovrebbe essere consapevole degli enormi rischi che si corrono nel percorrere le strade provinciali in situazione di normalità – figuriamoci con un allerta meteo rossa – chiediamo di procedere alla realizzazione dell’ordinanza che porterebbe alla chiusura di ogni ordine di scuola, non solo all’interno della città di Reggio Calabria ma anche della sua provincia, al fine di preservare l’incolumità di tutti gli studenti del territorio provinciale.

Prof. Veronese Simone Antonio

Coordinatore RSU UIL Scuola della provincia di Reggio Calabria